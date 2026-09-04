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04. septembra 2026

Nemecká krajne pravicová AfD vyráža za mocou na strojoch firmy, ktorú nacisti ukradli Židom


Tagy: AfD Krajinské voľby v Nemecku Krajná pravica Moped Predvolebná kampaň Sovietsky zväz

Favorit volieb v Sasku-Anhaltsku mobilizuje východonemeckú nostalgiu na mopedoch Simson, potomkovia židovských zakladateľov firmy sa proti tomu búria. Keď chce krajne pravicová



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germany_election_13184 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Favorit volieb v Sasku-Anhaltsku mobilizuje východonemeckú nostalgiu na mopedoch Simson, potomkovia židovských zakladateľov firmy sa proti tomu búria.


Keď chce krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) osloviť voličov v bývalom východnom Nemecku, rada siaha po nostalgii.

V Sasku-Anhaltsku jej kandidát na premiéra Ulrich Siegmund jazdí na legendárnych mopedoch Simson a organizuje ich spanilé jazdy so stovkami účastníkov.

Má to však historický paradox: značku založila židovská rodina, ktorú nacisti pripravili o podnik a prinútili utiecť z Nemecka.

Protest a nostalgia


Práve v nedeľných krajinských voľbách môže táto symbolická zmes nostalgie a protestu nadobudnúť celonemecký význam.

Tridsaťpäťročný Siegmund je favoritom volieb a silný výsledok AfD by mohol po prvý raz v povojnových dejinách Nemecka otvoriť krajne pravicovej strane cestu k moci na úrovni spolkovej krajiny.

Simsony sa pritom stali výraznou súčasťou kampaní AfD. V susednom Durínsku na nich jazdí aj tamojší líder strany Björn Höcke.

Symbol mladosti


Pre časť východných Nemcov sú mopedy symbolom mladosti, slobody a identity z čias Nemeckej demokratickej republiky (NDR), čo AfD využíva na mobilizáciu voličov nespokojných s vývojom regiónu po zjednotení Nemecka.

Potomkom rodiny Simsonovcov sa to však nepáči. Dennis Baum, ktorý žije v New Yorku, označil zábery politikov AfD na strojoch jeho rodiny za „krok priďaleko“.

„V konečnom dôsledku nechceme, aby sa meno Simson politizovalo,“ povedal Baum. Zdôraznil, že jeho rodina „jednoznačne odmieta extrémistické ideológie a nebude akceptovať, aby si AfD privlastňovala naše meno“.

Nacisti vyvlastňovali


Simson pritom vznikol dávno pred NDR. Firmu založili v 19. storočí v durínskom meste Suhl židovskí bratia Löb a Moses Simsonovci.

Podnik vyrábal zbrane, bicykle aj luxusné automobily a postupne sa zaradil medzi významné priemyselné spoločnosti.

Koncom 20. rokov však miestni nacisti proti firme rozpútali antisemitskú kampaň. Po nástupe Adolfa Hitlera k moci členov rodiny prenasledovali, väznili a gestapo ich prinútilo vzdať sa kontroly nad podnikom za zlomok jeho hodnoty.

„Bolo to vyvlastnenie, jednoducho a jasne,“ povedala historička Ulrike Schulzová, autorka knihy o spoločnosti Simson.

Sovieti pokračovali


Rodina napokon utiekla do Spojených štátov. Po druhej svetovej vojne závod prevzali Sovieti a neskôr sa stal štátnym výrobcom mopedov v NDR, pričom si ponechal názov Simson.

Najznámejší model Schwalbe sa od 60. rokov stal súčasťou každodenného života východných Nemcov.

Nedostatok automobilov v komunistickej NDR pritom dvojkolesovým vozidlám zabezpečil osobitné postavenie. „Motorizácia NDR sa pre nedostatok uskutočnila prostredníctvom dvojkolesových vozidiel,“ vysvetlila Schulzová.

Simson prežil aj NDR


Popularita Simsonov prežila aj zánik NDR. Sú lacné, jednoducho opraviteľné a stroje prvýkrát registrované pred rokom 1992 smú jazdiť rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu namiesto bežných 45.

„Práve to ich, samozrejme, robí mimoriadne atraktívnymi pre mladých ľudí, najmä na vidieku,“ povedal kurátor berlínskeho Múzea NDR Enrico Wedekind.

Krajne pravicová budúcnosť


Baum tento rok pricestoval do Nemecka, aby hovoril o prenasledovaní svojej rodiny a varoval pred krajne pravicovou agitáciou. Príbeh Simsonovcov pritom považoval desaťročia po reštitučných sporoch za uzavretý.

„Myslel som si, že celý príbeh sa skončil,“ povedal. „Ale neskončil. A to vďaka krajne pravicovej strane.“

V nedeľu sa tak v Sasku-Anhaltsku nebude rozhodovať iba o krajinskej vláde. Výsledok ukáže, či sa AfD podarí pretaviť nespokojnosť a východonemeckú nostalgiu do politického prelomu, ktorý by posunul hranice toho, čo bolo v povojnovom Nemecku dosiaľ možné.


Zdroj: SITA.sk - Nemecká krajne pravicová AfD vyráža za mocou na strojoch firmy, ktorú nacisti ukradli Židom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AfD Krajinské voľby v Nemecku Krajná pravica Moped Predvolebná kampaň Sovietsky zväz
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