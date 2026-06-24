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24. júna 2026
Radačovský odchádza na Cyprus, SNS má náhradu. Do parlamentu posiela dlhoročného člena
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia poslanec Národnej rady SR Štátny tajomník na ministerstve školstva Veľvyslanec Slovenskej republiky
V samospráve pôsobil ako poslanec 20 rokov, 15 rokov bol aj členom rady mesta. „Som veľmi rád a beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca
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24.6.2026 (SITA.sk) - V samospráve pôsobil ako poslanec 20 rokov, 15 rokov bol aj členom rady mesta.
„Som veľmi rád a beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady SR. Verím v to, že nesklamem stranu ani celé Slovensko. A budem robiť čestne," uviedol Kováč, ktorý sa poslancom stane od 1. júla. Podotkol, že sa bude zameriavať najmä na samosprávu, ku ktorej má najbližšie, keďže v samospráve pôsobil ako poslanec 20 rokov, 15 rokov bol aj členom rady mesta.
Kandidáti za poslanca za Radačovského sa rozhodli mandát neuplatniť. Štátny tajomník na ministerstve školstva pre oblasť práce s mládežou, rozvoj školského športu a podporu vyučovania slovenského jazyka v zahraničí Ján Krišanda sa rozhodol pokračovať v projektoch na ministerstve a Zdenko Čambal chce pokračovať vo funkcii primátora mesta Holíč.
Obaja pritom boli terčom kritiky zo strany opozície. Krišanda za svoje kontakty s Marianom Kočnerom. Čambal mal zase podľa slov poslankyne Veroniky Remišovej (Za ľudí) z mesta Holíč urobiť rodinný biznis a dohadzovať zákazky svojmu bratovi, za čo dostalo mesto aj viacero pokút.
Zdroj: SITA.sk - Radačovský odchádza na Cyprus, SNS má náhradu. Do parlamentu posiela dlhoročného člena © SITA Všetky práva vyhradené.
„Som veľmi rád a beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady SR. Verím v to, že nesklamem stranu ani celé Slovensko. A budem robiť čestne," uviedol Kováč, ktorý sa poslancom stane od 1. júla. Podotkol, že sa bude zameriavať najmä na samosprávu, ku ktorej má najbližšie, keďže v samospráve pôsobil ako poslanec 20 rokov, 15 rokov bol aj členom rady mesta.
Kandidáti za poslanca za Radačovského sa rozhodli mandát neuplatniť. Štátny tajomník na ministerstve školstva pre oblasť práce s mládežou, rozvoj školského športu a podporu vyučovania slovenského jazyka v zahraničí Ján Krišanda sa rozhodol pokračovať v projektoch na ministerstve a Zdenko Čambal chce pokračovať vo funkcii primátora mesta Holíč.
Obaja pritom boli terčom kritiky zo strany opozície. Krišanda za svoje kontakty s Marianom Kočnerom. Čambal mal zase podľa slov poslankyne Veroniky Remišovej (Za ľudí) z mesta Holíč urobiť rodinný biznis a dohadzovať zákazky svojmu bratovi, za čo dostalo mesto aj viacero pokút.
Zdroj: SITA.sk - Radačovský odchádza na Cyprus, SNS má náhradu. Do parlamentu posiela dlhoročného člena © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia poslanec Národnej rady SR Štátny tajomník na ministerstve školstva Veľvyslanec Slovenskej republiky
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