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02. septembra 2026

Spor o platy vedenia Slovenskej pošty pokračuje, ministerstvo odmietlo jej postup


Tagy: hovorkyňa Slovenskej pošty Platy Podpredseda KDH Žiadosti

KDH avizuje, že bude od Slovenskej pošty a ministerstva naďalej žiadať transparentnosť pri hospodárení a rozhodovaní spoločnosti. Ministerstvo dopravy ...



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slovenska posta 676x522 2.9.2026 (SITA.sk) - KDH avizuje, že bude od Slovenskej pošty a ministerstva naďalej žiadať transparentnosť pri hospodárení a rozhodovaní spoločnosti.


Ministerstvo dopravy SR odmietlo postup Slovenskej pošty pri vybavení žiadosti o sprístupnenie informácií o platoch, odmenách a ďalších finančných plneniach vedúcich zamestnancov. Pošta má žiadosť opätovne posúdiť a údaje poskytnúť, ak neexistuje zákonný dôvod na ich nesprístupnenie. Žiadosť o sprístupnenie platov a odmien podal podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Igor Janckulík.

Zmätočné odôvodnenie


Ako informoval Mario Marcinek z komunikačného oddelenia KDH, rezort vo svojom stanovisku z 26. augusta označil odôvodnenie pošty za nedostatočné a zmätočné a nesúhlasil ani s jej postupom pri vybavení žiadosti. „Vedenie Slovenskej pošty sa celé týždne snaží vyhnúť odpovediam a teraz mu jeho vlastný akcionár odkázal, že takýto postup neobstojí,“ uviedol podpredseda KDH a podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík.

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Ministerstvo podľa neho odmietlo aj argument, že spracovanie údajov o platoch a odmenách by predstavovalo vytváranie novej informácie. Podľa rezortu Slovenská pošta takúto evidenciu vedie a má opätovne posúdiť, ktoré údaje je povinná sprístupniť. „Očakávam preto, že vedenie pošty prestane hľadať ďalšie výhovorky a zverejní údaje, ktoré má podľa zákona sprístupniť,“ dodal Janckulík, ktorý ocenil nestranný prístup ministerstva dopravy.

Odmietnutá žiadosť


KDH požiadalo poštu o údaje o platoch, odmenách, mimoriadnych odmenách a ďalších finančných plneniach vedúcich zamestnancov za rok 2025 a prvý polrok 2026. Slovenská pošta žiadosť 24. augusta odmietla a odvolávala sa aj na údajné zneužitie práva formou tzv. informačného filibusteringu, teda zneužívania práva na informácie nadmerným či opakovaným žiadaním údajov.

Podľa Janckulíka má verejnosť právo vedieť, ako sú odmeňovaní manažéri štátnej spoločnosti, ktorá zároveň ruší pobočky a mení rozsah poskytovaných služieb. KDH avizuje, že bude od Slovenskej pošty a ministerstva naďalej žiadať transparentnosť pri hospodárení a rozhodovaní spoločnosti.

Ako uviedla v reakcii pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová, samotné vrátenie žiadosti Ministerstvom dopravy SR na nové vybavenie neznamená automatickú povinnosť požadované údaje zverejniť. „Slovenská pošta žiadosť opätovne posúdi v súlade so zákonom a právnym názorom ministerstva a o výsledku bude žiadateľ informovaný v zákonnej lehote. V tejto chvíli preto nie je možné predbiehať výsledok konania ani rozsah prípadného sprístupnenia informácií," skonštatovala Peterová.


Zdroj: SITA.sk - Spor o platy vedenia Slovenskej pošty pokračuje, ministerstvo odmietlo jej postup © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Slovenskej pošty Platy Podpredseda KDH Žiadosti
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