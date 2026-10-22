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22. októbra 2026

Nemecká polícia zadržala Ukrajinca podozrivého zo špionáže pre Rusko


Tagy: Munícia Nemecká polícia obrnené vozidlá špionáž pre Rusko Ukrajinec Výbušniny východné krídlo NATO

Vyšetrovatelia tvrdia, že Vadym Y. sa pokúšal získať informácie o výrobe obrnených vozidiel, munície a výbušnín aj o objektoch na východnom krídle NATO.  



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gettyimages 2250578523 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia tvrdia, že Vadym Y. sa pokúšal získať informácie o výrobe obrnených vozidiel, munície a výbušnín aj o objektoch na východnom krídle NATO.


 Nemecká polícia zadržala vo štvrtok ukrajinského občana podozrivého zo špionáže pre ruskú spravodajskú službu. Údajne zhromažďoval informácie vojenského významu o európskom zbrojárskom priemysle a objektoch súvisiacich s obranou východného krídla NATO.



Kontakty s Ruskom


Podozrivého, ktorého prokuratúra označila ako Vadyma Y., zadržali príslušníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA) v okrese Odra-Spréva v Brandenbursku.

Podľa vyšetrovateľov bol najneskôr od júla 2025 prostredníctvom sprostredkovateľa v kontakte s ruskou spravodajskou službou.

Zaujímal sa o vojenský materiál


Podozrivý údajne získaval podrobnosti o výrobe obrnených vozidiel, munície a výbušnín, ako aj údaje o vojenskom personáli a zariadeniach určených na ochranu východného krídla NATO.

Ako píše denník Bild, informácie údajne čerpal z verejne dostupných zdrojov aj prostredníctvom cielene nadväzovaných kontaktov v európskom zbrojárskom priemysle.

Rastúci záujem Rusov


Prípad začali úrady vyšetrovať na základe poznatkov Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV). Vadym Y. má predstúpiť pred vyšetrovacieho sudcu, ktorý rozhodne o väzbe.

Nemecké bezpečnostné orgány v posledných mesiacoch opakovane upozorňujú na rastúci záujem ruských služieb o zbrojárske podniky, vojenskú infraštruktúru a dodávky zbraní Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Nemecká polícia zadržala Ukrajinca podozrivého zo špionáže pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Munícia Nemecká polícia obrnené vozidlá špionáž pre Rusko Ukrajinec Výbušniny východné krídlo NATO
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