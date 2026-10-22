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22. októbra 2026

Úrady v Lyone zakázali všetky protesty naplánované na sobotu


Tagy: Protesty Protesty vo Francúzsku

Organizátori protestov, hnutie žltých viest a odborové zväzy, vyzvali na ďalšie celoštátne demonštrácie proti vysokým životným nákladom v sobotu a na generálny štrajk a demonštrácie 5. ...



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france_protests_57271 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Organizátori protestov, hnutie žltých viest a odborové zväzy, vyzvali na ďalšie celoštátne demonštrácie proti vysokým životným nákladom v sobotu a na generálny štrajk a demonštrácie 5. novembra.


Úrady vo francúzskom Lyone zakázali v sobotu všetky protesty. Prefektúra departementu Rhône so sídlom v Lyone vo štvrtok vo vyhlásení pre médiá uviedla, že „vzhľadom na udalosti zo 17. októbra sa prefekt rozhodol vydať nariadenie, ktorým zakazuje všetky protesty v Lyone v sobotu 24. októbra“.

V Lyone, podobne ako v Paríži a ďalších francúzskych mestách, došlo k násilným stretom a rabovaniu, keď počas masových protestov proti vysokej inflácii vyšli do ulíc v centre mesta maskovaní mladí ľudia. Starosta Lyonu Gregory Doucet uviedol, že mesto zažilo počas nepokojov hodiny „chaosu“, pričom výtržníci vyrabovali 150 až 200 obchodov a podpálili turistickú kanceláriu. Polícia zadržala približne 200 ľudí.

Organizátori protestov, hnutie žltých viest a odborové zväzy, vyzvali na ďalšie celoštátne demonštrácie proti vysokým životným nákladom v sobotu a na generálny štrajk a demonštrácie 5. novembra.

Francúzske úrady, ktorým sa minulý víkend nepodarilo dostať násilnosti pod kontrolu, tento týždeň nariadili v niektorých častiach Paríža, Lyonu a ďalších miest trojdňový zákaz nočného vychádzania s cieľom ochrániť nákupné štvrte.


Zdroj: SITA.sk - Úrady v Lyone zakázali všetky protesty naplánované na sobotu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Protesty Protesty vo Francúzsku
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