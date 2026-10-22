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22. októbra 2026

Žije na cudzí účet a vyhýba sa práci? Putin má nového asistenta s výrečným menom


Tagy: Ruský prezident

Ruský prezident Vladimir Putin vymenoval nového asistenta, ktorého priezvisko vyvoláva úsmevné asociácie. Jurij Trutnev totiž nosí priezvisko pripomínajúce slovo „trúd“, ktorým sa obrazne označuje človek ...



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russia_us__7358 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vymenoval nového asistenta, ktorého priezvisko vyvoláva úsmevné asociácie. Jurij Trutnev totiž nosí priezvisko pripomínajúce slovo „trúd“, ktorým sa obrazne označuje človek žijúci na úkor iných a vyhýbajúci sa práci. V skutočnosti však ide o dlhoročného vysokopostaveného ruského predstaviteľa.


Ruský prezident Vladimir Putin má nového asistenta s nezvyčajne výrečným priezviskom. Do funkcie vo štvrtok vymenoval 70-ročného Jurija Trutneva, ktorý doteraz pôsobil ako vicepremiér a splnomocnený predstaviteľ prezidenta pre Ďalekovýchodný federálny okruh.

Na kurióznu zhodu jeho priezviska s pomenovaním lenivého človeka upozornil ukrajinský portál Glavkom. Putin podpísal príslušný dekrét číslo 764 vo štvrtok 22. októbra, pričom Trutnev bol zároveň uvoľnený z doterajšej funkcie.

Zaujímavé priezvisko


Zaujímavosťou je práve jeho priezvisko, ktoré v ruštine pripomína slovo „truteň“, teda „trúd“. Ide o samca včely, ktorého hlavnou biologickou úlohou je oplodnenie matky. Na rozdiel od robotníc nezbiera nektár, nevyrába med ani nestavia úľ.

V prenesenom význame sa preto týmto slovom označuje človek, ktorý žije na cudzí účet a vyhýba sa práci. V prípade Putinovho nového asistenta však ide iba o jazykovú zaujímavosť, nie o hodnotenie jeho pracovných návykov.

Skúsený predstaviteľ ruskej politickej scény


Trutnev pritom patrí medzi skúsených predstaviteľov ruskej politickej scény. Narodil sa v Perme, kde v roku 1996 začal pôsobiť ako starosta, neskôr sa stal gubernátorom Permskej oblasti. V rokoch 2004 až 2012 zastával funkciu ministra prírodných zdrojov Ruska a následne už krátko pôsobil aj ako Putinov asistent. Od augusta 2013 bol vicepremiérom a prezidentovým splnomocnencom na ruskom Ďalekom východe, kde zodpovedal za rozvoj regiónu a podieľal sa aj na štátnej politike v Arktíde.

Po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu sa Trutnev dostal na sankčné zoznamy viacerých krajín vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie, Kanady a členských štátov Európskej únie. Je tiež členom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Podľa ruských médií by sa po návrate do prezidentskej administratívy mohol venovať otázkam vlasteneckej výchovy. Samotný dekrét však jeho konkrétne nové povinnosti neuvádza.


Zdroj: SITA.sk - Žije na cudzí účet a vyhýba sa práci? Putin má nového asistenta s výrečným menom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruský prezident
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