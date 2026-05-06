Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Slovensko mení pravidlá pre kajúcnikov, Suskova novela má posilniť odhaľovanie organizovanej kriminality
Aplikačná prax ukázala, že právna úprava kajúcnikov má medzery. Vláda na ne reaguje úpravou zákona, ktorá sa týka spolupracujúcich osôb, ich benefitov a podmienok ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti.
Ako priblížil rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil, pri vypĺňaní medzier sa inšpirovali aj zahraničnou právnou úpravou, a to najmä právnym poriadkom Česka a Talianska. Návrh zákona podľa ministerstva zohľadňuje aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.
Benefity by sa mali presunúť do súdnej fázy
Rezort spravodlivosti pripomenul, že prvá komplexná úprava prišla ešte v roku 2024, ktorá bola čiastkovo doplnená v roku 2025. Aplikačná prax však ukázala, že aj nová a komplexnejšia úprava má medzery, na ktoré je potrebné reagovať.
„Z koncepčného hľadiska sa navrhuje upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. Návrh zákona predpokladá – po vzore českej právnej úpravy – benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste,“ priblížilo ministerstvo v predloženom materiáli s tým, že takýto posun vo fungovaní inštitútu spolupracujúcej osoby si vyžaduje zmeny a doplnenie Trestného poriadku.
Nevyhnutná je pritom aj úprava Trestného zákona. Cieľom je pritom podľa slov ministerstva posilniť efektívnosť odhaľovania a dokazovania najzávažnejšej trestnej činnosti, predovšetkým trestných činov organizovanej kriminality, korupcie, terorizmu a násilných činov, a to cez precizovanie benefitov pre páchateľov, ktorí sa podieľajú na ich objasňovaní.
Inšpiráciou bolo Česko
Ministerstvo podotklo, že súčasná kriminalita je vysoko organizovaná a personálne uzavretá. Jej objasňovanie je tak bez spolupráce osôb, ktorí sa na nej sami podieľajú, výrazne sťažené. Kajúcnici sú tak jedným z kľúčových nástrojov trestnej politiky štátu.
„Platná právna úprava umožňuje zohľadniť spoluprácu páchateľa pri ukladaní trestu, avšak neobsahuje dostatočne jednoznačné a systematicky diferencované vymedzenie podmienok poskytovania hmotnoprávnych benefitov v závislosti od intenzity a kvality spolupráce,“ upozornil rezort spravodlivosti. Inšpiráciou sa pre novú úpravu stala úprava Českej republiky, a to najmä ustanovenia, ktoré systematickejšie zohľadňujú význam spolupráce páchateľa s orgánmi činnými v trestnom konaní. Diferencujú totiž jednotlivé stupne spolupráce pri ukladaní sankcií.
Novela má priniesť jasnejšie pravidlá
„Navrhovanou právnou úpravou sa vytvára jasnejšie odstupňovanie hmotnoprávnych benefitov v závislosti od významu (intenzity) spolupráce páchateľa, a to od možnosti mimoriadneho zníženia trestu až po povinné upustenie od potrestania v prípadoch zvlášť významnej spolupráce,“ priblížilo ministerstvo v predloženom materiáli. Súčasne sa pritom posilňuje väzba medzi priznaním benefitu a konkrétnym prínosom spolupracujúcej osoby pre objasnenie trestnej činnosti, najmä vo forme dôkazov využiteľných v trestnom konaní.
Navrhovanou úpravou sa súčasne odstránia aplikačné nejasnosti pri posudzovaní podmienok pre priznanie benefitov a vytvorí sa jednotnejší rámec pre rozhodovanie súdov. Takýto návrh podľa ministerstva rešpektuje zásady spravodlivosti a individualizácie trestu a zachováva proporcionalitu medzi závažnosťou trestnej činnosti a rozsahom poskytnutého benefitu. Účinnosť zákona ministerstvo navrhuje od 1. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko mení pravidlá pre kajúcnikov, Suskova novela má posilniť odhaľovanie organizovanej kriminality © SITA Všetky práva vyhradené.
Susko beží na pomoc obžalovanému Gašparovi, podľa Remišovej opäť ohýba zákony v prospech svojich ľudí
Nemecká polícia zasiahla proti krajne pravicovým mládežníckym skupinám
