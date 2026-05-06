06. mája 2026

Slovensko mení pravidlá pre kajúcnikov, Suskova novela má posilniť odhaľovanie organizovanej kriminality


Ako priblížil rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil, pri vypĺňaní medzier sa inšpirovali aj zahraničnou právnou úpravou, a to najmä právnym poriadkom Česka a Talianska. Aplikačná prax ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Ako priblížil rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil, pri vypĺňaní medzier sa inšpirovali aj zahraničnou právnou úpravou, a to najmä právnym poriadkom Česka a Talianska.


Aplikačná prax ukázala, že právna úprava kajúcnikov má medzery. Vláda na ne reaguje úpravou zákona, ktorá sa týka spolupracujúcich osôb, ich benefitov a podmienok ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti.

Ako priblížil rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil, pri vypĺňaní medzier sa inšpirovali aj zahraničnou právnou úpravou, a to najmä právnym poriadkom Česka a Talianska. Návrh zákona podľa ministerstva zohľadňuje aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.

Benefity by sa mali presunúť do súdnej fázy


Rezort spravodlivosti pripomenul, že prvá komplexná úprava prišla ešte v roku 2024, ktorá bola čiastkovo doplnená v roku 2025. Aplikačná prax však ukázala, že aj nová a komplexnejšia úprava má medzery, na ktoré je potrebné reagovať.

„Z koncepčného hľadiska sa navrhuje upustiť od doterajšej úpravy poskytovania benefitov prípravného konania spolupracujúcim osobám v podobe odloženia vznesenia obvinenia, prerušenia trestného stíhania a podmienečného zastavenia trestného stíhania. Návrh zákona predpokladá – po vzore českej právnej úpravy – benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste,“ priblížilo ministerstvo v predloženom materiáli s tým, že takýto posun vo fungovaní inštitútu spolupracujúcej osoby si vyžaduje zmeny a doplnenie Trestného poriadku.

Nevyhnutná je pritom aj úprava Trestného zákona. Cieľom je pritom podľa slov ministerstva posilniť efektívnosť odhaľovania a dokazovania najzávažnejšej trestnej činnosti, predovšetkým trestných činov organizovanej kriminality, korupcie, terorizmu a násilných činov, a to cez precizovanie benefitov pre páchateľov, ktorí sa podieľajú na ich objasňovaní.

Inšpiráciou bolo Česko


Ministerstvo podotklo, že súčasná kriminalita je vysoko organizovaná a personálne uzavretá. Jej objasňovanie je tak bez spolupráce osôb, ktorí sa na nej sami podieľajú, výrazne sťažené. Kajúcnici sú tak jedným z kľúčových nástrojov trestnej politiky štátu.

„Platná právna úprava umožňuje zohľadniť spoluprácu páchateľa pri ukladaní trestu, avšak neobsahuje dostatočne jednoznačné a systematicky diferencované vymedzenie podmienok poskytovania hmotnoprávnych benefitov v závislosti od intenzity a kvality spolupráce,“ upozornil rezort spravodlivosti. Inšpiráciou sa pre novú úpravu stala úprava Českej republiky, a to najmä ustanovenia, ktoré systematickejšie zohľadňujú význam spolupráce páchateľa s orgánmi činnými v trestnom konaní. Diferencujú totiž jednotlivé stupne spolupráce pri ukladaní sankcií.

Novela má priniesť jasnejšie pravidlá


„Navrhovanou právnou úpravou sa vytvára jasnejšie odstupňovanie hmotnoprávnych benefitov v závislosti od významu (intenzity) spolupráce páchateľa, a to od možnosti mimoriadneho zníženia trestu až po povinné upustenie od potrestania v prípadoch zvlášť významnej spolupráce,“ priblížilo ministerstvo v predloženom materiáli. Súčasne sa pritom posilňuje väzba medzi priznaním benefitu a konkrétnym prínosom spolupracujúcej osoby pre objasnenie trestnej činnosti, najmä vo forme dôkazov využiteľných v trestnom konaní.

Navrhovanou úpravou sa súčasne odstránia aplikačné nejasnosti pri posudzovaní podmienok pre priznanie benefitov a vytvorí sa jednotnejší rámec pre rozhodovanie súdov. Takýto návrh podľa ministerstva rešpektuje zásady spravodlivosti a individualizácie trestu a zachováva proporcionalitu medzi závažnosťou trestnej činnosti a rozsahom poskytnutého benefitu. Účinnosť zákona ministerstvo navrhuje od 1. novembra.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko mení pravidlá pre kajúcnikov, Suskova novela má posilniť odhaľovanie organizovanej kriminality © SITA Všetky práva vyhradené.

