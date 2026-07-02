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02. júla 2026

Nemecká prokuratúra pripísala sabotáž plynovodu Nord Stream ukrajinským štátnym orgánom


Tagy: Ńemecká prokuratúra Nord Steam 2 Nord Stream 1 Obvinenie Sabotáž

Podľa nemeckých vyšetrovateľov konali podozriví pri útoku na plynovod v roku 2022 na pokyn ukrajinských vládnych predstaviteľov.



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aptopix_europe_pipelines_07591 676x450 2.7.2026 (SITA.sk) - Podľa nemeckých vyšetrovateľov konali podozriví pri útoku na plynovod v roku 2022 na pokyn ukrajinských vládnych predstaviteľov.

Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány.


Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu.


Podľa prokuratúry obžalovaný a ďalšie osoby konali „na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny“. Nemecké úrady zároveň pokračujú vo vyšetrovaní ďalších osôb podozrivých z účasti na operácii.



Organizovaná sabotáž


Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori.


Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spájajúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom.


Vyšetrovanie sabotáže patrilo od začiatku medzi najcitlivejšie prípady súvisiace s vojnou na Ukrajine.



Špekulácie a obviňovanie


Okolnosti útoku sprevádzali početné špekulácie a vzájomné obvinenia medzi Ruskom, Ukrajinou a západnými krajinami.


Médiá v Nemecku a ďalších európskych štátoch už predtým informovali, že vyšetrovatelia sa sústreďujú na skupinu osôb, ktorá mala na prenajatej jachte dopraviť výbušniny na miesto útoku.



Kyjev sa bráni


Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny.


Štvrtkové vyhlásenie nemeckej prokuratúry predstavuje doteraz najpriamejšie oficiálne spojenie útoku s ukrajinskými štátnymi štruktúrami.




Zdroj: SITA.sk - Nemecká prokuratúra pripísala sabotáž plynovodu Nord Stream ukrajinským štátnym orgánom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ńemecká prokuratúra Nord Steam 2 Nord Stream 1 Obvinenie Sabotáž
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