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02. júla 2026
Progresívci kritizujú „fejkové“ tehly na múre a podali viaceré podnety. Šimečka nie je najostrejšia ceruzka v peračníku, reaguje Kaliňák – VIDEO, FOTO
Minister obrany Robert Kaliňák označil kritiku hnutia PS za vymyslenú kauzu, progresívci naopak pre nový múr podávajú podnet na prokuratúru. Šimečka nepatrí k najostrejším ceruzkám v peračníku. ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák označil kritiku hnutia PS za vymyslenú kauzu, progresívci naopak pre nový múr podávajú podnet na prokuratúru.
Šimečka nepatrí k najostrejším ceruzkám v peračníku. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý tak reagoval na kritiku Progresívneho Slovenska (PS) v súvislosti s novým múrom okolo areálu ministerstva obrany. Kaliňák priblížil, že pôvodný múr mal každú tehlu inej farby, bol spráchnivený a boli v ňom diery.
„Tak padlo rozhodnutie, že keď už sa obnovuje a stavia nový plot okolo Kukurice, tak aby sa aj zvyšný dorobil. Pravidlom podľa zmluvy bolo, že majú byť tehlové obloženia v rámci jednotlivých stĺpov, čo aj platí, a zvyšok plota mal byť šedý,“ doplnil minister s tým, že neutrálne farby však lákajú sprejerov. Preto padlo rozhodnutie, že sa na múre urobí nejaký raster, ktorý nebude biť do očí čistou a hladkou plochou.
Kaliňák tak hovorí o ďalšej vymyslenej kauze. Dokonca tvrdí, že predsedovi Michalovi Šimečkovi (PS) poslalo tieto informácie médium, ktoré sídli v blízkosti Kukurice. Informácie o plote podľa neho nepokladali za zaujímavé, tak to podľa Kaliňáka posunuli PS, aby si hnutie mohlo urobiť tlačovú konferenciu. Kaliňák v tom zároveň vidí snahu prekryť kauzu rodiny Šimečkovcov.
PS kritizuje, že rezort obrany dal takmer milión eur za múr, kde na pôvodné tehly namaľovali „fejkové“ tehly. Hnutie upozornilo, že táto suma je „náhodou“ pod hranicou verejného obstarávania a „čistou náhodou“ ide o dodávateľa spojeného s koaličnými stranami.
„My v prípade vlády na náhody neveríme a podávame podnet na Generálnu prokuratúru, infožiadosť na ministerstvo, aby sme sa o výbere dodávateľa dozvedeli viac, podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre podozrenie z manipulácie súťaže a podnet na Krajský pamiatkový úrad, keďže areál je evidovaný ako pamätihodnosť mesta Bratislavy s potenciálom stať sa v budúcnosti aj národnou kultúrnou pamiatkou,“ vyhlásili progresívci.
Šimečka upozornil, že firma mala v zmluve lepenie obkladových tehličiek. „A oni namiesto toho iba otláčajú vzor tehly do omietky a maľujú ho na červeno,” dodal Šimečka s tým, že zákazku navyše získala firma s politickými väzbami na ľudí zo strany Smer-SD.
„Ministerstvo oslovilo len tri firmy. Hodnota zákazky bola odhadnutá tesne pod hranicou, od ktorej by už bolo treba ísť do transparentnej súťaže. A tesne pred získaním zákazky sa vo firme menili vlastníci aj konatelia,” priblížil Šimečka. Okolnosti podľa poslanca Branislava Vanča (PS) tak naznačujú podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov, a to z podvodu, machinácie pri verejnom obstarávaní, porušenia pri správe cudzieho majetku, a tiež korupcie.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú „fejkové“ tehly na múre a podali viaceré podnety. Šimečka nie je najostrejšia ceruzka v peračníku, reaguje Kaliňák – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šimečka nepatrí k najostrejším ceruzkám v peračníku. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý tak reagoval na kritiku Progresívneho Slovenska (PS) v súvislosti s novým múrom okolo areálu ministerstva obrany. Kaliňák priblížil, že pôvodný múr mal každú tehlu inej farby, bol spráchnivený a boli v ňom diery.
„Tak padlo rozhodnutie, že keď už sa obnovuje a stavia nový plot okolo Kukurice, tak aby sa aj zvyšný dorobil. Pravidlom podľa zmluvy bolo, že majú byť tehlové obloženia v rámci jednotlivých stĺpov, čo aj platí, a zvyšok plota mal byť šedý,“ doplnil minister s tým, že neutrálne farby však lákajú sprejerov. Preto padlo rozhodnutie, že sa na múre urobí nejaký raster, ktorý nebude biť do očí čistou a hladkou plochou.
Kaliňák hovorí o ďalšej vymyslenej kauze opozície
Kaliňák tak hovorí o ďalšej vymyslenej kauze. Dokonca tvrdí, že predsedovi Michalovi Šimečkovi (PS) poslalo tieto informácie médium, ktoré sídli v blízkosti Kukurice. Informácie o plote podľa neho nepokladali za zaujímavé, tak to podľa Kaliňáka posunuli PS, aby si hnutie mohlo urobiť tlačovú konferenciu. Kaliňák v tom zároveň vidí snahu prekryť kauzu rodiny Šimečkovcov.
PS kritizuje, že rezort obrany dal takmer milión eur za múr, kde na pôvodné tehly namaľovali „fejkové“ tehly. Hnutie upozornilo, že táto suma je „náhodou“ pod hranicou verejného obstarávania a „čistou náhodou“ ide o dodávateľa spojeného s koaličnými stranami.
„My v prípade vlády na náhody neveríme a podávame podnet na Generálnu prokuratúru, infožiadosť na ministerstvo, aby sme sa o výbere dodávateľa dozvedeli viac, podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre podozrenie z manipulácie súťaže a podnet na Krajský pamiatkový úrad, keďže areál je evidovaný ako pamätihodnosť mesta Bratislavy s potenciálom stať sa v budúcnosti aj národnou kultúrnou pamiatkou,“ vyhlásili progresívci.
Rezort mal v súťaži osloviť iba tri vybrané firmy
Šimečka upozornil, že firma mala v zmluve lepenie obkladových tehličiek. „A oni namiesto toho iba otláčajú vzor tehly do omietky a maľujú ho na červeno,” dodal Šimečka s tým, že zákazku navyše získala firma s politickými väzbami na ľudí zo strany Smer-SD.
„Ministerstvo oslovilo len tri firmy. Hodnota zákazky bola odhadnutá tesne pod hranicou, od ktorej by už bolo treba ísť do transparentnej súťaže. A tesne pred získaním zákazky sa vo firme menili vlastníci aj konatelia,” priblížil Šimečka. Okolnosti podľa poslanca Branislava Vanča (PS) tak naznačujú podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov, a to z podvodu, machinácie pri verejnom obstarávaní, porušenia pri správe cudzieho majetku, a tiež korupcie.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú „fejkové“ tehly na múre a podali viaceré podnety. Šimečka nie je najostrejšia ceruzka v peračníku, reaguje Kaliňák – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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