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23. júna 2026
Nemecká vláda podporila dôchodkovú reformu, počíta s ďalším zvyšovaním veku odchodu do penzie
Nemecko plánuje postupne zvýšiť dôchodkový vek nad súčasnú hranicu 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do dôchodku v 63 rokoch a rozšíriť povinné dôchodkové odvody na ďalšie skupiny ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Nemecko plánuje postupne zvýšiť dôchodkový vek nad súčasnú hranicu 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do dôchodku v 63 rokoch a rozšíriť povinné dôchodkové odvody na ďalšie skupiny obyvateľov. Návrhy podporil kancelár Friedrich Merz.
Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v utorok podporil kancelár Friedrich Merz.
Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu.
„Všetky prvky tohto reformného balíka musia byť teraz rýchlo zavedené do praxe,“ povedal Merz na tlačovej konferencii. Zároveň zdôraznil, že „si nemôžeme dovoliť vypúšťať alebo odmietať jednotlivé opatrenia“. Podľa kancelára majú návrhy naplniť dva hlavné ciele - zachovať bezpečnosť dôchodkového systému a spravodlivo rozdeliť jeho náklady medzi všetky skupiny obyvateľstva a generácie.
Niektoré opatrenia už vyvolali kritiku opozície a odborových zväzov. Ľavicová strana Die Linke uviedla, že po prijatí zmien budú ľudia „pracovať ešte dlhšie a ešte viac“. Odborový zväz Verdi označil návrh na zrušenie možnosti odchodu do dôchodku v 63 rokoch za prejav „úplného nerešpektovania celoživotných zásluh dotknutých ľudí“.
Návrhy ešte musia prejsť parlamentnou diskusiou a hlasovaním, aby sa stali zákonom. Napriek napätiu v koalícii medzi konzervatívnym blokom CDU/CSU a sociálnodemokratickou SPD vyjadrili sociálni demokrati reforme podporu. Ministerka práce Bärbel Basová uviedla, že je „veľmi presvedčená“, že reformy získajú podporu parlamentu.
Podľa najnovších dostupných údajov bolo v Nemecku v roku 2024 približne 19 miliónov ľudí vo veku 65 rokov a viac, čo predstavovalo asi 23 percent populácie. V roku 1991 pritom táto veková skupina tvorila len 15 percent obyvateľstva.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká vláda podporila dôchodkovú reformu, počíta s ďalším zvyšovaním veku odchodu do penzie © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v utorok podporil kancelár Friedrich Merz.
Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu.
„Všetky prvky tohto reformného balíka musia byť teraz rýchlo zavedené do praxe,“ povedal Merz na tlačovej konferencii. Zároveň zdôraznil, že „si nemôžeme dovoliť vypúšťať alebo odmietať jednotlivé opatrenia“. Podľa kancelára majú návrhy naplniť dva hlavné ciele - zachovať bezpečnosť dôchodkového systému a spravodlivo rozdeliť jeho náklady medzi všetky skupiny obyvateľstva a generácie.
Niektoré opatrenia už vyvolali kritiku opozície a odborových zväzov. Ľavicová strana Die Linke uviedla, že po prijatí zmien budú ľudia „pracovať ešte dlhšie a ešte viac“. Odborový zväz Verdi označil návrh na zrušenie možnosti odchodu do dôchodku v 63 rokoch za prejav „úplného nerešpektovania celoživotných zásluh dotknutých ľudí“.
Návrhy ešte musia prejsť parlamentnou diskusiou a hlasovaním, aby sa stali zákonom. Napriek napätiu v koalícii medzi konzervatívnym blokom CDU/CSU a sociálnodemokratickou SPD vyjadrili sociálni demokrati reforme podporu. Ministerka práce Bärbel Basová uviedla, že je „veľmi presvedčená“, že reformy získajú podporu parlamentu.
Podľa najnovších dostupných údajov bolo v Nemecku v roku 2024 približne 19 miliónov ľudí vo veku 65 rokov a viac, čo predstavovalo asi 23 percent populácie. V roku 1991 pritom táto veková skupina tvorila len 15 percent obyvateľstva.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká vláda podporila dôchodkovú reformu, počíta s ďalším zvyšovaním veku odchodu do penzie © SITA Všetky práva vyhradené.
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