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23. júna 2026

Z plášťa najvyššieho mrakodrapu v EÚ odpadlo sklo, poškodilo zaparkované auto


Tagy: Mrakodrap Sklo Varso Place Varso Tower

Incident sa stal na varšavskej budove Varso Tower, ktorú vlastní slovenský developer. Nikto neutrpel zranenia. Z plášťa mrakodrapu



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gettyimages 2226142239 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Incident sa stal na varšavskej budove Varso Tower, ktorú vlastní slovenský developer. Nikto neutrpel zranenia.

Z plášťa mrakodrapu Varso Tower vo Varšave, najvyššej budovy v Európskej únii (EÚ), sa v noci odlomila tabuľa skla, ktorá dopadla na ulicu a poškodila zaparkované osobné auto. Pri incidente sa nikto nezranil. Informovala o tom televízia TVN24.


Polícia dostala hlásenie krátko po štvrtej hodine ráno. Sklenené úlomky dopadli na chodník aj vozovku na ulici Chmielna.



Záchranné zložky aj špecialisti


Pri incidente zasahovali záchranné zložky a špecialisti na výškové práce. Okolie budovy dočasne uzavreli.


Správca komplexu, slovenský developer HB Reavis, uviedol, že poškodenie vzniklo na 28. poschodí.


Podľa spoločnosti išlo o ojedinelý prípad spontánneho prasknutia tvrdeného skla spôsobeného inklúziou sulfidu nikelnatého, ktorá sa môže prejaviť až po rokoch vplyvom výrazných teplotných zmien. Zároveň zdôraznil, že konštrukcia plášťa zostáva bezpečná a spĺňa všetky stavebné normy.



Nebol to prvý incident


Podobný incident sa vo Varso Tower stal už vlani v septembri, keď sa poškodila tabuľa skla na 11. poschodí a jej úlomky dopadli na terasu kaviarne. Ani vtedy sa nikto nezranil.


Varso Tower s výškou 310 metrov je najvyššou budovou v EÚ. Mrakodrap bol dokončený v roku 2022 a je súčasťou administratívneho komplexu Varso Place, ktorý vybudovala slovenská spoločnosť HB Reavis.




Zdroj: SITA.sk - Z plášťa najvyššieho mrakodrapu v EÚ odpadlo sklo, poškodilo zaparkované auto © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mrakodrap Sklo Varso Place Varso Tower
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