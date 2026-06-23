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23. júna 2026
Z plášťa najvyššieho mrakodrapu v EÚ odpadlo sklo, poškodilo zaparkované auto
Incident sa stal na varšavskej budove Varso Tower, ktorú vlastní slovenský developer. Nikto neutrpel zranenia. Z plášťa mrakodrapu
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Z plášťa mrakodrapu Varso Tower vo Varšave, najvyššej budovy v Európskej únii (EÚ), sa v noci odlomila tabuľa skla, ktorá dopadla na ulicu a poškodila zaparkované osobné auto. Pri incidente sa nikto nezranil. Informovala o tom televízia TVN24.
Polícia dostala hlásenie krátko po štvrtej hodine ráno. Sklenené úlomky dopadli na chodník aj vozovku na ulici Chmielna.
Záchranné zložky aj špecialisti
Pri incidente zasahovali záchranné zložky a špecialisti na výškové práce. Okolie budovy dočasne uzavreli.
Správca komplexu, slovenský developer HB Reavis, uviedol, že poškodenie vzniklo na 28. poschodí.
Podľa spoločnosti išlo o ojedinelý prípad spontánneho prasknutia tvrdeného skla spôsobeného inklúziou sulfidu nikelnatého, ktorá sa môže prejaviť až po rokoch vplyvom výrazných teplotných zmien. Zároveň zdôraznil, že konštrukcia plášťa zostáva bezpečná a spĺňa všetky stavebné normy.
Nebol to prvý incident
Podobný incident sa vo Varso Tower stal už vlani v septembri, keď sa poškodila tabuľa skla na 11. poschodí a jej úlomky dopadli na terasu kaviarne. Ani vtedy sa nikto nezranil.
Varso Tower s výškou 310 metrov je najvyššou budovou v EÚ. Mrakodrap bol dokončený v roku 2022 a je súčasťou administratívneho komplexu Varso Place, ktorý vybudovala slovenská spoločnosť HB Reavis.
Zdroj: SITA.sk - Z plášťa najvyššieho mrakodrapu v EÚ odpadlo sklo, poškodilo zaparkované auto © SITA Všetky práva vyhradené.
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