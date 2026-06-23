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23. júna 2026

Ruský útok na Zelenského rodné mesto zabil troch ľudí a zranil najmenej ďalších 19


Tagy: Civilné obete Kryvyj Rih Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Strela zasiahla civilný objekt v Kryvom Rihu, medzi zranenými je päť osôb v kritickom stave. Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 19 utrpelo zranenia pri ruskom ...



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russia_ukraine_war_51633 676x507 23.6.2026 (SITA.sk) - Strela zasiahla civilný objekt v Kryvom Rihu, medzi zranenými je päť osôb v kritickom stave.

Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 19 utrpelo zranenia pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Kryvyj Rih, rodisko prezidenta Volodymyra Zelenského. Oznámili to v utorok miestne úrady.


Podľa šéfa vojenskej správy mesta Oleksandra Vilkula zasiahla ruská strela civilný objekt. Medzi zranenými je päť osôb vo vážnom stave.


„Bol zasiahnutý objekt civilnej infraštruktúry. Žiaľ, zahynuli traja ľudia,“ uviedol Vilkul na platforme Telegram.



Tlejúce trosky


Náčelník vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža zverejnil fotografiu z miesta útoku, na ktorej sú viditeľné tlejúce trosky a zničená budova.


Ukrajinské letectvo zároveň oznámilo, že Rusko počas uplynulej noci zaútočilo na krajinu 135 bezpilotnými lietadlami, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 118.



Neďaleko od frontu


Kryvyj Rih, ležiaci približne 80 kilometrov od frontovej línie, patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi časté ciele raketových a dronových útokov.


Ukrajina v posledných mesiacoch zároveň zintenzívnila údery na vojenské a energetické ciele na ruskom území, ktoré označuje za odvetu za pokračujúce útoky Moskvy na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru.




Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Zelenského rodné mesto zabil troch ľudí a zranil najmenej ďalších 19 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Kryvyj Rih Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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