V Košiciach je veľtrh práce:Ponúkané platy rastú viac ako v Bratislave

Košice 26. septembra (TASR) – Za účasti sto zamestnávateľov sa vo štvrtok v Košiciach koná 3. ročník festivalu príležitostí Profesia days. Organizátori pri tejto príležitosti informovali, že mzdy v pracovných ponukách v Košickom kraji medziročne rástli viac ako v Bratislavskom kraji.Podľa analýzy spoločnosti Profesia platy v pracovných inzerátoch za uplynulý rok výrazne rastú, v priemere o 61 eur, teda o 5,9 %. Vyplýva to z porovnania ponúkaných miezd od 1. mája do 20. septembra v rokoch 2018 a 2019. Zaujímavosťou je, že platy v Košickom kraji rástli v porovnaní s celým Slovenskom nadpriemerne. Oproti vlaňajšku stúpla v tomto regióne ponúkaná priemerná mzda z 938 eur na 1046 eur, teda o 108 eur, čo predstavuje 11,5 %. Na porovnanie v Bratislavskom kraji to bolo zvýšenie z 1160 na 1248 eur, teda o 88 eur, resp. 7,6 %.Dôvodom vysokého rastu ponúkaných platov v košických pracovných pozíciách môže byť čoraz náročnejšia situácia tamojších zamestnávateľov. "uviedla pre novinárov riaditeľka portálu Profesia.sk Ivana Molnárová.Firmy v Košiciach najvýraznejšie zvyšovali ponúkané platy vo vrcholovom manažmente, z ďalších odvetví to boli bezpečnosť a ochrana, stavebníctvo a reality, technika a rozvoj a ľudské zdroje. Najrýchlejšie rástol za posledný rok v Košickom kraji plat elektromontéra.priblížila Molnárová. Na ďalších miestach skončili pozície obchodného referenta, Java programátora, personalistu či telefonického operátora.Záujem zamestnávateľov o pracovníkov potvrdzuje aj košický pracovný veľtrh, v roku 2017 na ňom vystavovalo 70 firiem, vlani a tento rok s počtom 100 zaplnili spoločnosti už celý priestor Spoločenského pavilónu, kde sa podujatie koná. Vlani naň prišlo 6000 návštevníkov. "" dodala Molnárová. Podujatie je otvorené do 19.00 h.