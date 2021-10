Nemecké firmy chcú na Slovensku podporiť trvalú udržateľnosť, od vlády žiadajú dôkaz o prioritách

Klimatické zmeny cítia všetci

Chcú inšpirovať aj ďalšie firmy

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku chcú na našom území podporovať princípy trvalej udržateľnosti. Ako v stredu informovali predstavitelia Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) , ako aj viacerých firiem, v tejto súvislosti podpísali spoločné memorandum PartnerForSustainability.V ňom sa hlásia k udržateľnému hospodáreniu a zároveň apelujú na slovenskú vládu, aby vyslala jasný signál o tom, že prechod k udržateľnému rozvoju je jedným z jej priorít.Ako zdôraznila manažérka iniciatívy za AHK Slowakei Martina Šušová, udržateľnosť považujú tieto firmy za neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít. Do projektu sa zapojili podniky z rôznych oblastí, automobilového, chemického a elektrotechnického priemyslu, ďalej z energetiky, IT a maloobchodu.Podľa hovorcu Západoslovenskej energetiky Petra Bednára však napriek tejto rôznorodosti našli spoločnú reč, dohodli sa a chcú spoločne apelovať na slovenskú vládu. „Všetci cítime dôsledky klimatických zmien, nie je možné čakať," skonštatoval.V rámci memoranda by spoločnosti radi zvýšili povedomie o trvalo udržateľnom hospodárení, inšpirovali iné firmy, zdieľali s nimi potrebné informácií a pomohli im k výraznejšej angažovanosti v tejto oblasti.Ide o témy ochrany životného prostredia, prechodu na cirkulárnu ekonomiku, spoločenskú zodpovednosť, či investovanie do vzdelávania. Na Slovensku aktuálne pôsobí viac ako 600 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú okolo 137-tisíc pracovníkov.