|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 7.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má René
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. novembra 2025
Nemecké firmy na Slovensku obmedzujú investície aj nábor zamestnancov, príčinou je neisté prostredie
Nemecké firmy na Slovensku zostávajú napriek zložitému prostrediu odolné, no ich dôvera v budúci vývoj viditeľne slabne. Podľa najnovšieho prieskumu Slovensko-nemeckej ...
Zdieľať
7.11.2025 (SITA.sk) - Nemecké firmy na Slovensku zostávajú napriek zložitému prostrediu odolné, no ich dôvera v budúci vývoj viditeľne slabne. Podľa najnovšieho prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei), ktorý sa uskutočnil medzi 85 nemeckými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku, medzi najväčšie obchodné riziká patria zhoršujúce sa hospodárske rámcové podmienky, rastúce náklady na pracovnú silu a neistý dopyt. Firmy preto postupne obmedzujú investície aj nábor nových zamestnancov.
„Výsledky ukazujú, že nemecké hospodárstvo na Slovensku momentálne funguje so zatiahnutou ručnou brzdou,“ uviedol prezident komory Pavel Lakatos. Mnohé podniky podľa neho pokračujú vo svojich projektoch, ale postupujú opatrnejšie. „Pohľad na vlastný obchodný vývoj je o niečo stabilnejší než odhad celkovej konjunktúry,“ uviedol Lakatos.
Takmer polovica opýtaných spoločností označila svoju súčasnú situáciu za uspokojivú, tretina za dobrú, no viac ako pätina za zlú. Pokiaľ ide o výhľad, len 15 % firiem očakáva zlepšenie svojho podnikania, zatiaľ čo 27 % predpokladá zhoršenie. Ešte pesimistickejšie sú vyhliadky na úrovni celej ekonomiky. Až dve tretiny respondentov očakávajú zhoršenie hospodárskej situácie na Slovensku.
Opatrnosť sa prenáša aj do investičných plánov. Podľa prieskumu až 45 % nemeckých podnikov plánuje v nasledujúcom období znížiť svoje investície a len 9 % ich chce zvýšiť. Rovnaký trend platí aj pri zamestnanosti, keď 32 % firiem plánuje redukovať počet pracovníkov, zatiaľ čo iba 16 % predpokladá rast.
„Mnohé podniky dnes starostlivo zvažujú, kde sa investície skutočne oplatia. Vysoký tlak na náklady a slabší dopyt spomaľujú dynamiku,“ uviedol Lakatos s tým, že práve spoľahlivé podmienky a predvídateľnosť sú pre investorov kľúčové.
Medzi hlavné riziká podnikania na Slovensku patrí podľa 72 % nemeckých firiem nepredvídateľnosť hospodárskeho prostredia, 64 % uvádza vysoké náklady na pracovnú silu a 56 % neistý dopyt. Problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily síce pretrváva, no jeho význam v porovnaní s minulými rokmi klesá. Firmy však naďalej upozorňujú, že rast miezd bez adekvátneho zvýšenia produktivity oslabuje ich konkurencieschopnosť.
„Podniky sa pripravujú na výrazný rast nákladov na pracovnú silu, čo ohrozuje ich pozíciu na trhu,“ skonštatoval Lakatos. Negatívne dopady na svoje podnikanie pociťuje aj viac ako polovica nemeckých spoločností v dôsledku aktuálnej obchodnej politiky USA. Až 55 % respondentov uviedlo, že zmeny v americkej politike mali nepriaznivý vplyv na ich činnosť.
„Medzinárodný vývoj je jasne cítiť aj na Slovensku,“ upozornil Lakatos. Silne exportne orientované nemecké firmy čoraz viac spoliehajú na európsky vnútorný trh a regionálne partnerstvá. Nemecké podniky však zostávajú spoľahlivými partnermi slovenskej ekonomiky a zároveň významnými prispievateľmi do štátneho rozpočtu.
Podľa štúdie TAXparency 2024 poradenskej spoločnosti BMB Partners zaplatili v roku 2024 na dani z príjmu právnických osôb 638 miliónov eur. Po započítaní sociálnych a zdravotných odvodov ich celkový príspevok dosiahol 1,65 miliardy eur. To predstavuje 23 % všetkých daní a odvodov zaplatených 300 najväčšími firmami na Slovensku.
„Tieto výsledky podčiarkujú stabilné zastúpenie nemeckých investorov na Slovensku,“ uviedla Eva Kusá, partnerka BMB Partners Taxand. Takmer všetky nemecké spoločnosti v rebríčku Top 50 získali hodnotenie „vysoko spoľahlivý daňovník“.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že firmy väčšinou pozitívne hodnotia prístup daňových kontrolórov z Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, najmä ich odbornosť. Slabšie hodnotenie dostala efektívnosť kontrolných procesov, ktorá podľa respondentov stále zaostáva za európskym štandardom.
Zdroj: SITA.sk - Nemecké firmy na Slovensku obmedzujú investície aj nábor zamestnancov, príčinou je neisté prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.
Opatrný postup
„Výsledky ukazujú, že nemecké hospodárstvo na Slovensku momentálne funguje so zatiahnutou ručnou brzdou,“ uviedol prezident komory Pavel Lakatos. Mnohé podniky podľa neho pokračujú vo svojich projektoch, ale postupujú opatrnejšie. „Pohľad na vlastný obchodný vývoj je o niečo stabilnejší než odhad celkovej konjunktúry,“ uviedol Lakatos.
Takmer polovica opýtaných spoločností označila svoju súčasnú situáciu za uspokojivú, tretina za dobrú, no viac ako pätina za zlú. Pokiaľ ide o výhľad, len 15 % firiem očakáva zlepšenie svojho podnikania, zatiaľ čo 27 % predpokladá zhoršenie. Ešte pesimistickejšie sú vyhliadky na úrovni celej ekonomiky. Až dve tretiny respondentov očakávajú zhoršenie hospodárskej situácie na Slovensku.
Investičné plány
Opatrnosť sa prenáša aj do investičných plánov. Podľa prieskumu až 45 % nemeckých podnikov plánuje v nasledujúcom období znížiť svoje investície a len 9 % ich chce zvýšiť. Rovnaký trend platí aj pri zamestnanosti, keď 32 % firiem plánuje redukovať počet pracovníkov, zatiaľ čo iba 16 % predpokladá rast.
„Mnohé podniky dnes starostlivo zvažujú, kde sa investície skutočne oplatia. Vysoký tlak na náklady a slabší dopyt spomaľujú dynamiku,“ uviedol Lakatos s tým, že práve spoľahlivé podmienky a predvídateľnosť sú pre investorov kľúčové.
Medzi hlavné riziká podnikania na Slovensku patrí podľa 72 % nemeckých firiem nepredvídateľnosť hospodárskeho prostredia, 64 % uvádza vysoké náklady na pracovnú silu a 56 % neistý dopyt. Problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily síce pretrváva, no jeho význam v porovnaní s minulými rokmi klesá. Firmy však naďalej upozorňujú, že rast miezd bez adekvátneho zvýšenia produktivity oslabuje ich konkurencieschopnosť.
Obchodná politika USA
„Podniky sa pripravujú na výrazný rast nákladov na pracovnú silu, čo ohrozuje ich pozíciu na trhu,“ skonštatoval Lakatos. Negatívne dopady na svoje podnikanie pociťuje aj viac ako polovica nemeckých spoločností v dôsledku aktuálnej obchodnej politiky USA. Až 55 % respondentov uviedlo, že zmeny v americkej politike mali nepriaznivý vplyv na ich činnosť.
„Medzinárodný vývoj je jasne cítiť aj na Slovensku,“ upozornil Lakatos. Silne exportne orientované nemecké firmy čoraz viac spoliehajú na európsky vnútorný trh a regionálne partnerstvá. Nemecké podniky však zostávajú spoľahlivými partnermi slovenskej ekonomiky a zároveň významnými prispievateľmi do štátneho rozpočtu.
Spoľahliví daňovníci
Podľa štúdie TAXparency 2024 poradenskej spoločnosti BMB Partners zaplatili v roku 2024 na dani z príjmu právnických osôb 638 miliónov eur. Po započítaní sociálnych a zdravotných odvodov ich celkový príspevok dosiahol 1,65 miliardy eur. To predstavuje 23 % všetkých daní a odvodov zaplatených 300 najväčšími firmami na Slovensku.
„Tieto výsledky podčiarkujú stabilné zastúpenie nemeckých investorov na Slovensku,“ uviedla Eva Kusá, partnerka BMB Partners Taxand. Takmer všetky nemecké spoločnosti v rebríčku Top 50 získali hodnotenie „vysoko spoľahlivý daňovník“.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že firmy väčšinou pozitívne hodnotia prístup daňových kontrolórov z Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, najmä ich odbornosť. Slabšie hodnotenie dostala efektívnosť kontrolných procesov, ktorá podľa respondentov stále zaostáva za európskym štandardom.
Zdroj: SITA.sk - Nemecké firmy na Slovensku obmedzujú investície aj nábor zamestnancov, príčinou je neisté prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Staroľubovniansky okres podľa ministerstva investícií nikdy nespĺňal kritéria najmenej rozvinutých okresov
Staroľubovniansky okres podľa ministerstva investícií nikdy nespĺňal kritéria najmenej rozvinutých okresov
<< predchádzajúci článok
Zbankrotovaný outlet vo Voderadoch dostane nový význam, areál poslúži startupom a inováciám
Zbankrotovaný outlet vo Voderadoch dostane nový význam, areál poslúži startupom a inováciám