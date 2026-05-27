27. mája 2026

Nemeckí ekonómovia varujú pred rastom odvodov, ktoré môžu oslabiť ekonomiku


Tagy: Hormuzský prieliv Hospodársky rast Napätie na Blízkom východe Nemecká ekonomika Starnutie populácie

Poradcovia vlády upozorňujú, že starnutie populácie a zvyšovanie nákladov na zdravotníctvo ohrozujú rast aj trh práce.



germany_politics_3_36 676x451 27.5.2026 (SITA.sk) - Poradcovia vlády upozorňujú, že starnutie populácie a zvyšovanie nákladov na zdravotníctvo ohrozujú rast aj trh práce.

Skupina nemeckých ekonómov vyzvala v stredu vládu na urýchlené reformy sociálneho systému a varovala, že rastúce odvody na sociálne zabezpečenie môžu v nasledujúcich rokoch výrazne oslabiť hospodársky rast krajiny.



Obrovské odvody


Rada ekonomických expertov, nezávislý poradný orgán vlády, uviedla, že celkové sociálne odvody by do roku 2040 mohli dosiahnuť takmer polovicu hrubej mzdy zamestnanca. V súčasnosti predstavujú približne 42 percent.


„To je príliš veľa,“ povedala predsedníčka rady Monika Schnitzerová. „Tlak na konanie je obrovský.“



Drahé zdravotníctvo


Podľa expertov rastú náklady najmä v zdravotníctve a systéme dlhodobej starostlivosti o seniorov.


Situáciu zhoršuje starnutie populácie, keď silné populačné ročníky odchádzajú do dôchodku a pôrodnosť zostáva nízka.


„Znamená to nižšie čisté mzdy, slabšiu spotrebu, menšiu motiváciu pracovať a vyššie náklady pre firmy. Je to zlé pre ekonomiku,“ uviedla Schnitzerová.



Reformy meškajú


Vláda kancelára Friedricha Merza, ktorú tvorí koalícia CDU a SPD, prisľúbila reformy dôchodkového systému aj zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti.


Expert rady Martin Werding však vládu obvinil z odkladania nepopulárnych rozhodnutí.


„Pekné na jeseni reforiem je, že prichádza každý rok,“ poznamenal ironicky Werding v reakcii na minuloročný Merzov prísľub rozsiahlych zmien.



Neutešená prognóza


Rada zároveň znížila prognózu rastu nemeckej ekonomiky na rok 2026 z 0,9 na 0,5 percenta. Dôvodom sú vyššie ceny ropy a plynu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a obmedzenia dopravy cez Hormuzský prieliv.


Nemecké hospodárstvo v posledných rokoch zasiahli aj vysoké ceny energií po ruskej invázii na Ukrajinu a rastúca konkurencia z Číny.




Zdroj: SITA.sk - Nemeckí ekonómovia varujú pred rastom odvodov, ktoré môžu oslabiť ekonomiku © SITA Všetky práva vyhradené.

