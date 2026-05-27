27. mája 2026

Progresívci a Maďarská aliancia spájajú sily, ich spoločným cieľom je politická zmena po voľbách 2027


27.5.2026 (SITA.sk)


Progresívne Slovensko (PS) a Maďarská aliancia budú spolupracovať v kľúčových témach. Líder progresívcov Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Gubík o tom informovali na stredajšej tlačovej besede. Ako priblížili, dohodli sa na začatí odbornej a programovej spolupráce, ktorej cieľom je priniesť politickú zmenu po voľbách v roku 2027.

Obe strany sa zhodli na hodnotách demokracie, ľudských práv, právneho štátu a na ukotvení Slovenska v a NATO ako garancii prosperity a bezpečnosti pred agresívnou imperiálnou politikou mocností ohrozujúcich Európu.

Perspektíva historického zmierenie


V najbližších týždňoch tak budú strany viesť odborný dialóg o konkrétnych témach a riešeniach pre Slovensko. Sústrediť sa pritom budú na tri oblasti. Tou prvou je ekonomický rozvoj južného a východného Slovenska vrátane poľnohospodárstva, potravinárstva, infraštruktúry, bytovej politiky a čerpania eurofondov.

Druhou oblasťou spolupráce bude právny štát, postavenie národnostných menšín a riešenie ukončenia konfiškácií na základe povojnovej legislatívy. Treťou oblasťou je európska a zahraničná politika. Súčasťou pritom bude aj perspektíva historického zmierenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

Pokračovanie neformálneho dialógu


PS aj Maďarská aliancia považujú za priority budúcej vlády naštartovanie ekonomického rastu a obnovenie fungovania štátu. Sústrediť sa pritom budú aj na posilnenie nezávislých inštitúcií v spravodlivosti, životnom prostredí, kultúre a médiách. Strany tak zdieľajú spoločný cieľ, ktorým je politická zmena na zvrátenie úpadku po štyroch vládach Roberta Fica (Smer-SD).

„Tak ako v roku 1998, aj v roku 2027 musia byť súčasťou politickej zmeny maďarskí voliči a ich politická reprezentácia. Jednoducho povedané, opozícia musí vyhrať voľby a priniesť lepšiu, stabilnú vládu pre Slovensko,“ povedal Šimečka. Stretnutie s Gubíkom bolo podľa jeho slov prirodzeným pokračovaním neformálneho dialógu medzi stranami, ktorý prebieha už od minulého leta.

Postmečiarovské vnímanie krajiny


„Za ten čas sme si vyjasnili pozície. Rozumieme napríklad tomu, v čom sa politické predstavy a ciele Lászlóa Gubíka odlišujú od jeho predchodcov. Maďarská aliancia nám predstavila svoje východiská, priority a požiadavky, ku ktorým sa teraz vyjadria naši odborníci a odborníčky. Naši voliči po celom Slovensku majú jasno v tom, že úlohou opozície je predstaviť stabilnú a kompetentnú alternatívu k súčasnej vládnej koalícii. Tá rieši iba seba a krajinu vedie do úpadku,“ doplnil líder PS.

Podľa Gubíka nastala chvíľa, aby nová generácia slovenských a maďarských politikov predstavila občanom nový pohľad na právny štát a práva národnostných menšín či rozvoja južných a východných regiónov, ktoré doplatili na mečiarovské a postmečiarovské vnímanie krajiny.

Zdroj: SITA.sk - Progresívci a Maďarská aliancia spájajú sily, ich spoločným cieľom je politická zmena po voľbách 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

