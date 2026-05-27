Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Progresívci a Maďarská aliancia spájajú sily, ich spoločným cieľom je politická zmena po voľbách 2027
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Južné slovensko Národnostné menšiny Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko Predseda Maďarskej aliancie Premiér Slovenskej republiky Zahraničná politika
Progresívne Slovensko (PS) a Maďarská aliancia budú spolupracovať v kľúčových témach. Líder progresívcov Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Gubík o tom informovali na stredajšej tlačovej besede. Ako priblížili, dohodli sa na začatí odbornej a programovej spolupráce, ktorej cieľom je priniesť politickú zmenu po voľbách v roku 2027.
Obe strany sa zhodli na hodnotách demokracie, ľudských práv, právneho štátu a na ukotvení Slovenska v EÚ a NATO ako garancii prosperity a bezpečnosti pred agresívnou imperiálnou politikou mocností ohrozujúcich Európu.
V najbližších týždňoch tak budú strany viesť odborný dialóg o konkrétnych témach a riešeniach pre Slovensko. Sústrediť sa pritom budú na tri oblasti. Tou prvou je ekonomický rozvoj južného a východného Slovenska vrátane poľnohospodárstva, potravinárstva, infraštruktúry, bytovej politiky a čerpania eurofondov.
Druhou oblasťou spolupráce bude právny štát, postavenie národnostných menšín a riešenie ukončenia konfiškácií na základe povojnovej legislatívy. Treťou oblasťou je európska a zahraničná politika. Súčasťou pritom bude aj perspektíva historického zmierenia medzi Slovenskom a Maďarskom.
PS aj Maďarská aliancia považujú za priority budúcej vlády naštartovanie ekonomického rastu a obnovenie fungovania štátu. Sústrediť sa pritom budú aj na posilnenie nezávislých inštitúcií v spravodlivosti, životnom prostredí, kultúre a médiách. Strany tak zdieľajú spoločný cieľ, ktorým je politická zmena na zvrátenie úpadku po štyroch vládach Roberta Fica (Smer-SD).
„Tak ako v roku 1998, aj v roku 2027 musia byť súčasťou politickej zmeny maďarskí voliči a ich politická reprezentácia. Jednoducho povedané, opozícia musí vyhrať voľby a priniesť lepšiu, stabilnú vládu pre Slovensko,“ povedal Šimečka. Stretnutie s Gubíkom bolo podľa jeho slov prirodzeným pokračovaním neformálneho dialógu medzi stranami, ktorý prebieha už od minulého leta.
„Za ten čas sme si vyjasnili pozície. Rozumieme napríklad tomu, v čom sa politické predstavy a ciele Lászlóa Gubíka odlišujú od jeho predchodcov. Maďarská aliancia nám predstavila svoje východiská, priority a požiadavky, ku ktorým sa teraz vyjadria naši odborníci a odborníčky. Naši voliči po celom Slovensku majú jasno v tom, že úlohou opozície je predstaviť stabilnú a kompetentnú alternatívu k súčasnej vládnej koalícii. Tá rieši iba seba a krajinu vedie do úpadku,“ doplnil líder PS.
Podľa Gubíka nastala chvíľa, aby nová generácia slovenských a maďarských politikov predstavila občanom nový pohľad na právny štát a práva národnostných menšín či rozvoja južných a východných regiónov, ktoré doplatili na mečiarovské a postmečiarovské vnímanie krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci a Maďarská aliancia spájajú sily, ich spoločným cieľom je politická zmena po voľbách 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Perspektíva historického zmierenie
Pokračovanie neformálneho dialógu
Postmečiarovské vnímanie krajiny
Pravda či nezmysel? Zelenskyj vraj nariadil pripraviť sa na ďalšie roky vojny
Nemeckí ekonómovia varujú pred rastom odvodov, ktoré môžu oslabiť ekonomiku
