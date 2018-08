Nissan investuje v Číne takmer 800 miliónov eur do zvýšenia produkcie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 20. augusta (TASR) - Japonská automobilka Nissan plánuje investovať takmer 800 miliónov eur do výstavby nového závodu a rozšírenia kapacít v existujúcich závodoch v Číne. Cieľom je zvýšiť súčasnú výrobnú kapacitu firmy v krajine do konca roka 2020 zhruba o 30 %.Ako uviedol japonský denník Nikkei, Nissan sa vzhľadom na súčasné kroky USA už nemôže vo veľkom spoliehať na americký trh a navyše, určité ťažkosti očakáva aj na európskom trhu. Dôvodom je odchod Británie z Európskej únie.Nissan pôsobí v Číne prostredníctvom spoločného podniku s čínskou firmou Dongfeng Motor Group. Podľa Nikkei je v súčasnosti vo finálnej fáze rokovaní s čínskym partnerom ohľadne výstavby nového závodu v meste Wu-chan v provincii Chu-pej.Investícia sa odhaduje na 100 miliárd jenov (795,23 milióna eur) a v rámci nej Nissan plánuje postaviť závod s výrobnou kapacitou na úrovni 200.000 až 300.000 áut ročne. Okrem toho chce firma peniaze použiť aj na zvýšenie produkčnej kapacity v závode v Čchang-čou v provincii Ťiang-su, a to o zhruba o 120.000 áut ročne. K tomu v závode na výrobu úžitkových áut v meste Čeng-čou v provincii Che-nan plánuje rozsiahle zmeny, cieľom ktorých je ročne vyrábať 100.000 až 150.000 osobných vozidiel.