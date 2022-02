Nemeckí sánkari obhájili v tímovej súťaži olympijské zlato, Slováci Vaverčák so Zmijom sa v koryte prevrátili

Rovnaký nemecký tím opäť uspel

Ninis vytiahol Slovákov na prvé miesto

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí sánkari nedokončili štvrtkovú tímovú súťaž na ZOH 2022 v čínskom Pekingu. Zostava SR v zložení Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis a Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom tak nefiguruje medzi klasifikovanými výbermi, štartovalo ich spolu 14.V mimoriadne dramatickom závere sa zo zisku zlata tešia Nemci, druhú priečku so stratou 8 stotín sekundy obsadili Rakúšania a bronz putuje do Lotyšska (+0,948 s).Nemci v Pekingu obhájili zlato z tímovej súťaže z Pjongčangu 2018 v rovnakom zložení, pričom v Číne všetci členovia nemeckej štafety získali v individuálnych súťažiach zlato.Za Nemcov začínala Natalie Geisenbergerová a skúsená 35-ročná Mníchovčanka strácala na rakúsky výber. Na prvú priečku Nemcov nedostal ani Johannes Ludwig a podarilo sa to až dvojici Tobias Wendl, Tobias Arlt.Geisenbergerová aj Wendl s Arltom sú tak už šesťnásobní olympijskí šampióni, keďže zlato brali vo svojich individuálnych súťažiach aj medzi tímami aj v Soči 2014 aj v Pjongčangu 2018.Ludwig má na svojom konte tri zlaté medaily, keďže do Vancouveru 2010 ani Soči 2014 sa nekvalifikoval a v Pjongčangu bral medzi jednotlivcami "až" bronz.Slováci vo štvrtok štartovali so sedmičkou a Katarína Šimoňáková po svojom úseku nestrácala veľa na dovtedy vedúcich Poliakov. Skúsený Jozef Ninis, pre ktorého je Peking už piatou olympiádou, dokonca vytiahol slovenský tím na priebežnú prvú priečku.Tomášovi Vaverčákovi s Matejom Zmijom však ich jazda nevyšla, do viacerých zákrut nevchádzali v správnom okamihu a získaný náskok stratili. Napokon ani neprišli do cieľa, keďže v dolnej pasáži sa preklopili a v ľadovom koryte zastali tesne pred koncom trate.Slováci na ZOH štartovali v tímovej súťaži sánkarov aj v Soči 2014 a Pjongčangu 2018. V Kórejskej republike Šimoňáková, Ninis a dvojica Marek Solčanský s Karolom Stuchlákom obsadili 11. priečku.V Rusku zase Viera Gbúrová, Ninis a duo Jozef Petrulák s Mariánom Zemaníkom skončili na 10. pozícii.