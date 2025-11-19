Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

19. novembra 2025

Nemecko chce kapacity na odstrašovanie a obranu vo vesmíre


Tagy: Nemecká armáda Vesmír

Nemecko v stredu predstavilo svoju prvú národnú stratégiu bezpečnosti v oblasti vesmíru. Minister obrany Boris Pistorius sľúbil rozšírenie vojenských a civilných kapacít ...



germany_defense_ministers_50304 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Nemecko v stredu predstavilo svoju prvú národnú stratégiu bezpečnosti v oblasti vesmíru. Minister obrany Boris Pistorius sľúbil rozšírenie vojenských a civilných kapacít na obežnej dráhe Zeme.


Stratégia prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako Pistorius oznámil plány, podľa ktorých nemecké ozbrojené sily do roku 2030 vynaložia 35 miliárd eur na obranu v oblasti vesmíru. Poukázal pritom na rastúce hrozby, ktoré predstavuje Rusko a potenciálne Čína.

Musíme si vyvinúť a vlastniť kapacity na odstrašovanie a obranu,“ povedal Pistorius na tlačovej konferencii v Berlíne. Kybernetický útok na satelity na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu spôsobil zlyhanie niekoľkých stoviek veterných turbín na nemeckej pôde, poznamenal Pistorius.

Minister sľúbil, že Nemecko „nebude vo vesmíre uplatňovať ofenzívnu stratégiu“, ale povedal, že schopnosť podniknúť protiútoky proti súperom je nevyhnutná.

Ministerka pre vesmír a výskum Dorothee Bärová v stredu uviedla, že nemecká stratégia vesmírnej bezpečnosti zahŕňa aj „programy na obranu pred asteroidmi“ a úsilie o „riešenie závažného problému vesmírneho odpadu“.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko chce kapacity na odstrašovanie a obranu vo vesmíre © SITA Všetky práva vyhradené.

