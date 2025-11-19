|
Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
|Denník - Správy
19. novembra 2025
Nemecko chce kapacity na odstrašovanie a obranu vo vesmíre
Nemecko v stredu predstavilo svoju prvú národnú stratégiu bezpečnosti v oblasti vesmíru. Minister obrany Boris Pistorius sľúbil rozšírenie vojenských a civilných kapacít ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Nemecko v stredu predstavilo svoju prvú národnú stratégiu bezpečnosti v oblasti vesmíru. Minister obrany Boris Pistorius sľúbil rozšírenie vojenských a civilných kapacít na obežnej dráhe Zeme.
Stratégia prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako Pistorius oznámil plány, podľa ktorých nemecké ozbrojené sily do roku 2030 vynaložia 35 miliárd eur na obranu v oblasti vesmíru. Poukázal pritom na rastúce hrozby, ktoré predstavuje Rusko a potenciálne Čína.
„Musíme si vyvinúť a vlastniť kapacity na odstrašovanie a obranu,“ povedal Pistorius na tlačovej konferencii v Berlíne. Kybernetický útok na satelity na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu spôsobil zlyhanie niekoľkých stoviek veterných turbín na nemeckej pôde, poznamenal Pistorius.
Minister sľúbil, že Nemecko „nebude vo vesmíre uplatňovať ofenzívnu stratégiu“, ale povedal, že schopnosť podniknúť protiútoky proti súperom je nevyhnutná.
Ministerka pre vesmír a výskum Dorothee Bärová v stredu uviedla, že nemecká stratégia vesmírnej bezpečnosti zahŕňa aj „programy na obranu pred asteroidmi“ a úsilie o „riešenie závažného problému vesmírneho odpadu“.
