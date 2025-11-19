|
Streda 19.11.2025
19. novembra 2025
Pellegrini prijal demisiu podpredsedu vlády Kmeca, dočasne ho nahradí Drucker – VIDEO, FOTO
Tagy: Minister školstva Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác
Prezident Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci prijal demisiu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
19.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci prijal demisiu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v tejto funkcii pôsobil od vzniku vlády v októbri 2023. Jeho nástupcom sa dočasne stal minister školstva Tomáš Drucker.
Ako prezident povedal, Kmecove rozhodnutie podať demisiu vníma ako príspevok k budovaniu lepšej politickej kultúry na Slovensku. Poďakoval sa mu za dva roky pôsobenia na jeho poste.
„Žiaľ, politický život prináša aj negatívne veci. Na základe informácií, ktoré v posledných týždňoch rezonovali v médiách, sa vyskytli pochybnosti alebo podozrenia, či všetky procesy súvisiace s aktuálnymi výzvami, ktoré majú smerovať do nášho priemyslu a inovačného prostredia, sú v poriadku. A preto vaše rozhodnutie podať demisiu vnímam ako vaše ľudské aj politické rozhodnutie a ako príspevok k budovaniu lepšej politickej kultúry v našej krajine,“ povedal v príhovore prezident.
Ocenil, že Kmec podal demisiu, aby zmiernil napätie a aby sa započal audit s cieľom transparentne prehodnotiť všetky výzvy a projekty. Vyzdvihol, že Kmecovi sa počas jeho mandátu podarilo na účet Slovenska získať viac ako dve miliardy eur v rámci štvrtej, piatej a šiestej žiadosti o platbu.
Budúci týždeň bude predložená siedma žiadosť v hodnote približne 700 miliónov eur. Celkovo už tak Slovensko využíva takmer štyri miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, za ktoré môže modernizovať školy, škôlky, budovať cyklotrasy, realizovať investície v zdravotníctve či zatepľovať domácnosti.
Tomášovi Druckerovi povedal, že ho čaká náročná úloha. „Nachádzame sa v zložitej situácii. Náš priemysel bez digitalizácie a modernizácie nepohne našu krajinu dopredu. A preto Vás chcem z tohto miesta vyzvať, aby ste čo najskôr ukončili kontrolné procesy súvisiace s výzvami, ktoré vzbudzujú pochybnosť,“ povedal Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal demisiu podpredsedu vlády Kmeca, dočasne ho nahradí Drucker – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
