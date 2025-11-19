Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 24hod.sk    Z domova

19. novembra 2025

Slovensku podľa Fica chýba strategické riadenie. Pomôcť by mal dokument, ktorý spracujú experti zo SAV


Tagy: Dokument Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky

Vláda schválila vypracovanie dokumentu s názvom Východiská a postup vypracovania Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 - Slovensko ...



66ed7f61d7f84007193355 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Vláda schválila vypracovanie dokumentu s názvom Východiská a postup vypracovania Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 – Slovensko 2040, vypracovať ho má Slovenská akadémia vied (SAV).


Informovali o tom z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV SR) s tým, že Slovensko vstupuje do procesu prípravy dlhodobej vízie a stratégie rozvoja krajiny.

Smerovanie štátu na najbližšie dve desaťročia


Dokument by mal určiť smerovanie štátu na najbližšie dve desaťročia, cieľom je zvyšovanie kvalitu života občanov a posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti Slovenska v geopolitickom a technologickom prostredí, ktoré sa rýchlo mení.

"Pre bežného občana má byť jasne určené, čo sa má do roku 2040 zlepšiť v každodennom živote, a tiež to, aby štát postupoval dlhodobo predvídateľne a konzistentne v prospech jeho občanov," uvádza úrad vlády.

Strategický dokument


Ako po rokovaní kabinetu uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), má ísť o strategický dokument, nemá to byť teoretická práca. Slovensku podľa jeho slov chýba strategické riadenie, štát potrebuje dlhodobú stratégiu, ktorá by mala podporu naprieč celým politickým spektrom. SAV má byť garantom nezávislosti, nadstraníckosti a nadrezortnosti tohto dokumentu.

"Experti, nie my, spracujú dokument, ktorý povie, ako by malo Slovensko vyzerať do roku 2040. Na čo by sme sa mali naviac sústrediť v danom období. Vláda požiadala o spoluprácu Slovenskú akadémiu vied, ktorá bude jeho hlavným spracovateľom. Nebude len teoretickým traktátom, ale bude praktickým dokumentom s konkrétnymi vecami, ako je investičný plán Slovenska - kam budeme investovať, aké máme predstavy o efektivite štátu a podobne," ozrejmil Fico. Ak by bol dokument schválený a mal by podporu aj u opozície, podľa premiéra by ďalšia vláda po svojom vzniku disponovala dokumentom, o ktorý by sa mohla oprieť.

Schvaľovací proces


Do schvaľovacieho procesu by mal byť dokument Vízia Slovensko 2040 predložený do 30. júna 2026. Na to nadviaže proces spracovania Stratégie Slovensko 2040 s termínom ukončenia do 31. januára 2027. Na oboch materiáloch by SAV mala spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a univerzít.

"Materiál, ktorý dnes schválila vláda, tiež stanovuje zásady, hodnoty a požiadavky na odbornú aj spoločenskú legitimizáciu dokumentu vrátane zapojenia kľúčových aktérov a aplikácie participatívneho prístupu," uzavreli z ÚV SR.


Zdroj: SITA.sk - Slovensku podľa Fica chýba strategické riadenie. Pomôcť by mal dokument, ktorý spracujú experti zo SAV © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dokument Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky
