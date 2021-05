Poslankyňa Hajšelová je pripravená stiahnuť svoj návrh o zmenách podmienok kolúznej väzby

Závislosť od prípadu

Priznanie k záujmu

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) je pripravená stiahnuť svoj návrh zákona, ktorý mení podmienky kolúznej väzby . Povedala to na tlačovej besede, na ktorej sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a Generálny riaditeľ Zboru justičnej a väzenskej stráže.Poslankyňa je ochotná stiahnuť návrh, keď so šéfkou rezortu spravodlivosti nájdu konsenzus. Mária Kolíková pripravila spolu s pracovnou skupinou vlastný návrh, ktorý upravuje dĺžku kolúznej väzby a zaradila ho do medzirezortného pripomienkového konania.„Budem veľmi rád, keď sa s pani ministerkou dohodneme na jednom návrhu zákona. Teraz prebiehajú rokovania, aké výnimky tam budú a aké nie,“ uviedol Kollár a zdôraznil, že je potrebné dávať si pozor, kto sa v kolúznej väzbe ocitne, na ako dlho a s akými dôkazmi. Návrh ministerky Kolíkovej zavádza päťmesačnú dĺžku väzby.Avšak môže trvať aj dlhšie v prípade, keď sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.Predseda parlamentu zároveň priznal, že hnutie Sme rodina sa o kolúznu väzbu zaujíma aj preto, že sa vo väzbe nachádza bývalý šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. Toho na tento post nominovalo práve hnutie Sme rodina.„Riaditeľ SIS je tam dva mesiace a stále nebol zbavený mlčanlivosti. To je pre mňa neprípustné a nepochopiteľné. Pani prezidentka nám povedala, že okamžite bude zbavený mlčanlivosti, keď ju o to vyšetrovateľ požiada. Dodnes ju o to nepožiadal,“ uzavrel Kollár.