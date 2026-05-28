 Štvrtok 28.5.2026
 Meniny má Viliam
 24hod.sk    Z domova

28. mája 2026

Slovensko je na tom veľmi zle, bude z neho Grécko bez mora, hovorí ekonomický redaktor Richard Juriš – ROZHOVOR


Tagy: Rozhovory Slovenská ekonomika

Richarda Juriša môžeme pravidelne vidieť na obrazovkách v reportážach Novín TV JOJ a hlási sa aj počas dňa zo spravodajskej JOJ 24. V neposlednom rade ho vídame každý piatok v samostatnej relácii venovanej ...



28.5.2026 (SITA.sk) - Richarda Juriša môžeme pravidelne vidieť na obrazovkách v reportážach Novín TV JOJ a hlási sa aj počas dňa zo spravodajskej JOJ 24. V neposlednom rade ho vídame každý piatok v samostatnej relácii venovanej ekonomickým témam Ekonomika 24.


Redaktor, reportér a moderátor TV JOJ  a JOJ 24 Richard Juriš sa dlhé roky venuje ekonomickým témam a pokrýval tie najväčšie ekonomické udalosti. Aktuálne obdobie konsolidácie či vojnových konfliktov vplývajúcich na ekonomiku nepokladá z pracovného hľadiska za náročné.

Novinársky pokladám toto obdobie za jednoduché. Píše sa to samo. Ako občan a otec dcéry mám ,blikačky zapnuté´, lebo Slovensko je na tom ako krajina naozaj zle,“ uviedol Juriš v rozhovore Štúdia SITA. Dá sa podľa neho očakávať, že sa na Slovensku udeje to, čo v Grécku. Ako vysvetlil, konsolidačné opatrenia až tak nefungujú, sú postavené na neuveriteľnom zdaňovaní firiem a ľudí. „Ale práve títo vytvárajú hodnoty, nie štát. Štát by to mal iba v rámci svojich možností dobre spravovať, a to sa, žiaľ, dlhodobo nedeje. Aj preto sme tam, kde sme,“ doplnil Juriš.

Útočia na nás podľa jeho slov dva faktory. „Geopolitika - čo je veľmi nebezpečné pre našu proexportnú krajinu. Na druhej strane je to konsolidácia, ktorá brutálne utlmuje ekonomiku a vo svojej výslednici je ešte aj neefektívna,“ povedal Juriš s tým, že ak sa toto nezmení, tak prídu veritelia, Európska centrálna banka, Európska komisia, začne sa škrtať, a pocítia to úplne všetci. „Na rozdiel od Grécka nemáme už len to more,“ dodal redaktor.

Finančná gramotnosť Slovákov je dlhodobý problém


Richarda Juriša môžeme pravidelne vidieť na obrazovkách v reportážach Novín TV JOJ a hlási sa aj počas dňa zo spravodajskej JOJ 24. V neposlednom rade ho vídame každý piatok v samostatnej relácii venovanej ekonomickým témam Ekonomika 24. Samostatná ekonomická relácia podľa neho vznikla z potreby zvyšovať finančnú gramotnosť na Slovensku, ktorá je dlhodobým problémom.

Je potrebné sa tomu venovať viac. Napríklad štát suplujú rôzne finančné inštitúcie, ktoré vydávajú rôzne brožúry, snažia sa spolupracovať so školami, lebo vzdelanie je dôležité a to, čo stavia piliere a základy spoločnosti, aby neskôr nebola náchylná veriť rôznym bludom a hoaxom. A aby sa aj tá kasa doma držala rozumne,“ vysvetlil Juriš.

Ako doplnil, ľudia si často neuvedomujú, že ekonomika, okrem zdravia a šťastia, je niečo, čo sa nás dotýka denne a je to pre nás rovnako dôležité. „Že to, čo sa bude diať v tom Hormuzskom prielive, alebo to, čo sa udeje na tej nešťastnej Ukrajine pri ruských okupantoch, že má vplyv v konečnom dôsledku na naše peňaženky a na to, ako budeme onedlho žiť,“ povedal redaktor.

Investovanie na Slovensku je „risky business“


Juriš upozornil, že ekonomické mlyny melú pomaly a dlhodobo, no politické rozhodnutia sú krátkodobé, maximálne na štyri roky. „A čím sme ďalej v strednej a východnej Európe od západu, tým sú tie rozhodnutia “hurá systémom“ a nemajú veľký výhľad na to, čo bude neskôr,“ uviedol Juriš a podotkol, že veľké ekonomické rozhodnutia, napríklad veľkých automobilových fabrík, sa dejú na roky dopredu.

Už teraz je jasné, že máme modely do roku 2030, ale čo bude ďalej? A na základe toho, že krajina má naozaj neuveriteľne vysoké dane, naozaj neuveriteľne vysoké zdanenie práce pre firmy, ľudia menej dostávajú, tak si povedia, že prečo by išli do tejto krajiny, keď majú ešte u svojich susedov aj vojnu. Takže to investičné riziko je pomerne vysoké,“ zhodnotil Juriš s tým, že ako „risky business“ to investori vyhodnotia aj napriek tomu, že Slováci sú dobrí pracovníci a vedia robiť efektívne.

V rozhovore SITA s Richardom Jurišom sa ďalej dozviete:

  • ako zaplnil chýbajúce miesto v TV JOJ

  • aké najväčšie a najnáročnejšie ekonomické udalosti pokrýval

  • zákulisie relácie Ekonomika 24

  • zážitky zo zahraničných pracovných ciest

  • ako sa zmenila práca novinára s príchodom technológií

  • aké miesto si v novinárskom povolaní nachádza AI


Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Slovensko je na tom veľmi zle, bude z neho Grécko bez mora, hovorí ekonomický redaktor Richard Juriš – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

