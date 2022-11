Nemecko chcelo rýchlu prehru Ukrajiny a Francúzsko neverilo, že k invázii dôjde, prezradil Johnson

Krajiny mali rôzne názory

Geniálna reakcia EÚ na ruskú agresiu

23.11.2022 - Britský expremiér Boris Johnson tvrdí, že Francúzsko do poslednej chvíle neverilo, že Rusko napadne Ukrajinu a v Nemecku sa v istej fáze vojny domnievali, že by bolo lepšie, keby Ukrajina rýchlo padla. Uviedol to v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN.Nálady v európskych metropolách pred 24. februárom boli podľa Johnsona veľmi odlišné a vtedy ešte nebola jednota a jednoznačná podpora Ukrajine, ktorá sa objavila neskôr.„Bol to všetko obrovský šok... Mohli sme vidieť, že ruské vojská sa zhromažďujú, ale rôzne krajiny mali rôzne názory. V určitej fáze bola nemecká pozícia taká, že ak by sa to stalo, bola by to katastrofa, ale potom by bolo lepšie, aby sa všetko rýchlo skončilo a Ukrajina by padla,“ povedal Johnson a dodal, že Berlín bol motivovaný množstvom opodstatnených ekonomických dôvodov.„Nemohol som podporiť tento názor, považoval som to za katastrofálny prístup. Ale chápem, prečo uvažovali takto,“ dodal Johnson. Ani vo Francúzsku podľa neho do poslednej chvíle neverili, že Putin naozaj pôjde do totálnej invázie.Johnson tiež kritizoval počiatočný prístup Talianska k hrozbe ruského útoku na Ukrajinu. Vláda Maria Draghiho podľa neho spočiatku vravela, že nemôže podporiť postoj Londýna o tvrdej reakcii voči Rusku, predovšetkým pre vysokú závislosť od ruských zdrojov energie.Po 24. februári sa však podľa jeho slov nálada rýchlo zmenila. „Nemci, Francúzi, Taliani, Joe Biden ... Všetci videli, že jednoducho neexistujú žiadne možnosti. Pretože s týmto človekom (Putinom) sa nedá rokovať. Toto je kľúčový moment,“ povedal Johnson s tým, že po ňom bola reakcia EÚ k ruskej agresii „geniálna“.„Teraz vysoko oceňujem spôsob, akým Európska únia reagovala. Konali jednotne, sankcie boli tvrdé,“ povedal Johnson.