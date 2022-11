Škótsko nemôže zorganizovať referendum o nezávislosti bez súhlasu Británie, rozhodol najvyšší súd

Nemá právomoc

Krajina sa zmenila

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd v Spojenom kráľovstve v stredu rozhodol, že Škótsko nemá právomoc usporiadať nové referendum o nezávislosti bez súhlasu britskej vlády. Tento rozsudok predstavuje významnú prekážku pre kampaň škótskej vlády za odtrhnutie sa od Spojeného kráľovstva.Súd vo verdikte uviedol, že škótsky parlament „nemá právomoc uzákoniť referendum o nezávislosti Škótska“. Dovedna päť sudcov sa na rozsudku zhodlo jednomyseľne.Škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová minulý mesiac uviedla, že bude pokračovať vo svojej kampani za nezávislosť Škótska od Spojeného kráľovstva, a to aj v prípade, že britský najvyšší súd zamietne žiadosť o povolenie na vyhlásenie nového referenda o nezávislosti.Škótsko odmietlo nezávislosť v referende v roku 2014, keď 55 % voličov uviedlo, že chce zostať súčasťou Británie. Tamojšia vláda sa stavia proti novému referendu o nezávislosti a tvrdí, že táto otázka bola predchádzajúcim hlasovaním vyriešená.Sturgeonová však oponuje a argumentuje tým, že krajina sa odvtedy zmenila, predovšetkým v dôsledku odchodu Británie z Európskej únie, s čím nesúhlasila väčšina Škótov. Tvrdí, že Škótsku by sa po ekonomickej stránke darilo lepšie, ak by nebolo súčasťou Spojeného kráľovstva.Škótsko a Anglicko sú politicky zjednotené od roku 1707. Škótsko má od roku 1999 vlastný parlament a vládu a vytvára si vlastnú politiku v oblasti verejného zdravia, vzdelávania a iných záležitostí. Britská vláda v Londýne kontroluje záležitosti ako obrana a fiškálna politika.