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17. augusta 2026

Nemecko má najviac vojakov za posledných 13 rokov, Merz chce mať najsilnejšiu konvenčnú armádu na kontinente


Tagy: Bundeswehr Nemecká armáda Nemeckí vojaci

Armáda zároveň zaznamenáva rekordný počet žiadostí a nových brancov, ktorý sa medziročne zvýšil o dve percentá. Počet vojakov slúžiacich v nemeckej armáde dosiahol 13‑ročné maximum, ...



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gettyimages 1355064940 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Armáda zároveň zaznamenáva rekordný počet žiadostí a nových brancov, ktorý sa medziročne zvýšil o dve percentá.


Počet vojakov slúžiacich v nemeckej armáde dosiahol 13‑ročné maximum, oznámilo v pondelok federálne ministerstvo obrany. Podľa ministerstva dosiahol počet profesionálnych vojakov a vojačiek koncom júla 186 700, čo je približne o dve percentá viac než pred rokom.

Ide o nové maximum za posledných približne 13 rokov,“ uviedol rezort s tým, že číslo sa nachádza v cieľovom rozpätí 186‑ až 190‑tisíc.

Rýchlejšia modernizácia


Zvyšovanie počtu aktívnych vojakov je súčasťou modernizácie Bundeswehru, ktorá sa v čase rastúcej hrozby zo strany Ruska a napätých vzťahov so Spojenými štátmi po návrate prezidenta Donalda Trumpa postupne zrýchľuje.

Nemecko, ktoré minulý rok zaviedlo nový model dobrovoľnej vojenskej služby, sa zaviazalo zvýšiť počet vojakov do roku 2035 na najmenej 260‑tisíc. Súčasťou nového modelu sú povinné prehliadky všetkých 18-ročných mužov, branná povinnosť však nebola obnovená. Počet dobrovoľníkov sa aj vďaka tomu medziročne zvýšil o šesť percent na približne 12 100 vojakov.

Nemusí to stačiť


Armáda zároveň zaznamenáva rekordný počet žiadostí a nových brancov, ktorý sa medziročne zvýšil o dve percentá. Niektorí kritici však upozorňujú, že nábor napreduje príliš pomaly na to, aby sa naplnila ambícia kancelára Friedricha Merza vybudovať najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe.

Poslanec Merzovej konzervatívnej strany CDU a predseda parlamentného výboru pre obranu Thomas Roewekamp nedávno agentúre AFP povedal, že Nemecko možno bude musieť opäť zvážiť obnovenie povinnej vojenskej služby.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko má najviac vojakov za posledných 13 rokov, Merz chce mať najsilnejšiu konvenčnú armádu na kontinente © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bundeswehr Nemecká armáda Nemeckí vojaci
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