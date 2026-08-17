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17. augusta 2026

Slovensko hľadá nových sudcov. Hromadné výberové konanie sa bude týkať okresných súdov v siedmich krajoch


Tagy: Justícia Predsedníčka Súdnej rady SR Výberové konanie

Marcela Kosová oznámila nové výberové konanie. Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v pondelok 17. ...



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marcela kosova 676x507 17.8.2026 (SITA.sk) - Marcela Kosová oznámila nové výberové konanie.


Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v pondelok 17. augusta hromadné výberové konanie na funkciu sudcu pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov. Výberové konanie sa uskutoční 19. októbra 2026 o 9:00 a bude sa týkať obvodu Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach.

Žiadosti o zaradenie do hromadného výberového konania vrátane požadovaných dokladov je potrebné zaslať najneskôr do 10. septembra vrátane. Do výberového konania sa môže prihlásiť každý, kto najneskôr v deň konania dosiahne vek 30 rokov a spĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie za sudcu.

Podmienky na vymenovanie za sudcu je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo uznaný ekvivalent zo zahraničia, plná spôsobilosť na právne úkony a zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie sudcu, bezúhonnosť, trvalý pobyt na území SR, ako aj zloženie odbornej justičnej skúšky, prípadne jej odpustenie (táto skúška zahŕňa aj advokátsku, prokurátorskú, notársku alebo skúšku komerčného právnika).

Zákon vylučuje z vymenovania za sudcu občanov, ktorí už funkciu sudcu vykonávali a boli odvolaní z dôvodov uvedených v zákone, alebo ktorí boli disciplinárne postihnutí právnickými profesiami vrátane exekútorského úradu či advokátskej či notárskej praxe.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko hľadá nových sudcov. Hromadné výberové konanie sa bude týkať okresných súdov v siedmich krajoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Justícia Predsedníčka Súdnej rady SR Výberové konanie
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