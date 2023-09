Nemecko porušuje princípy suverénnej rovnosti štátov, reaguje Poľsko na obvinenia s predajom víz pre migrantov

Obmedzenie migrácie do Nemecka

Poľská súkromná televízia TVN informovala, že v Ugande protestovali niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že zaplatili tisícky dolárov, aby dostali poľské pracovné povolenia a víza, ale teraz sa proces zjavne zastavil. Poľské veľvyslanectvo v kenskom Nairobi čelí vyšetrovaniu poľských protikorupčných orgánov, tvrdí TVN.





25.9.2023 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničia Zbigniew Rau obvinil Nemecko z toho, že sa pokúša zasahovať do vnútorných záležitostí jeho krajiny. Stalo sa tak po tom, čo nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že Varšava musí objasniť obvinenia, že poľské konzuláty v Afrike a Ázii predávali dočasné pracovné víza migrantom za tisícky dolárov.Scholz, ktorého vláda čelí tlaku pre to, aby urobila viac pre obmedzenie migrácie do Nemecka, vyzval Poľsko na objasnenie situácie v sobotu. „Nechcem, aby sa ľudia len tak premávali z Poľska a aby sme potom diskutovali o azylovej politike,“ povedal Scholz podľa tlačovej agentúry dpa.Rau na tieto vyjadrenia reagoval s tým, že „porušujú princípy suverénnej rovnosti štátov“. Na sociálnej sieti X, svojho času známej ako Twitter, vyzval Scholza, aby „rešpektoval suverenitu Poľska a zdržal sa vyhlásení, ktoré poškodzujú naše vzájomné vzťahy“.Rau pritom sám čelí politickému tlaku, pretože spomenutý vízový program vychádzal z ministerstva zahraničia.Program vyvoláva mnoho otázok smerujúcich voči vládnej strane Právo a spravodlivosť pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 15. októbra.