OMV Slovensko rozvíja svoju stratégiu pre elektromobilitu

25.9.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť OMV predstavila novú stratégiu elektromobility pre strednú a východnú Európu. Pod značkou eMotion vybuduje na svojich čerpacích staniciach sieť ultrarýchlych nabíjačiek, ktoré výrazne zjednodušia prepravu elektrickými vozidlami."Naším cieľom je v rámci transformácie spoločnosti a rozvoja elektromobility vybudovať širokú sieť nabíjacích staníc. Sústredíme sa na rýchle a ultrarýchle nabíjanie na cestách. Už teraz máme k dispozícii širokú sieť čerpacích staníc, takže je len prirodzené, že sa chceme stať partnerom aj pre tých zákazníkov, ktorí ich navštívia na elektrických vozidlách. Máme v úmysle ponúknuť zákazníkom udržateľné riešenia mobility," hovorí Miriam Fellingerová, Retail Manager OMV Slovensko.Implementácia zahŕňa vybudovanie 2000 nabíjacích bodov v Rakúsku, Rumunsku, Slovensku a Maďarsku do roku 2030. Ponúknu vysokovýkonné nabíjačky, väčšina z nich bude mať nabíjaciu kapacitu od 150 kW do 300 kW.Na Slovensku by do roku 2025 malo pribudnúť 60 ultrarýchlych nabíjačiek.V prvej fáze, už do konca budúceho roka, by mala vzniknúť sieť nabíjacích bodov, ktoré umožnia pohodlnú prepravu bez stresu elektromobilom z jedného konca Slovenska na druhý. Už dnes sa ultrarýchle nabíjačky nachádzajú na dvoch čerpacích staniciach OMV v bezprostrednej blízkosti diaľnice D1. Zákazníci ich nájdu napríklad pri Žiline v Dolnom Hričove, či v Poprade-Matejovciach a čoskoro aj na OMV v Bratislava na Trnavskej a Einsteinovej ulici.Súčasťou podpory elektromobility bude aj mobilná aplikácia OMV eMotion. Vodičom elektrických vozidiel pomôže nájsť najbližšie nabíjacie miesta, spravovať jednotlivé nabíjania a bezpečne a pohodlne spracovávať platby. Aplikácia by mala byť dostupná do konca roka 2023. Za nabíjanie však možno už dnes platiť jednoducho platobnou kartou.Čas čakania na nabitie si vodiči budú môcť spríjemniť na čerpacích staniciach OMV. V útulnom prostredí si môžu oddýchnuť, prípadne využiť niektorú z bohatej ponuky služieb. Okrem toho na nich v predajniach OMV VIVA čaká široký sortiment občerstvenia, vrátane hotdogov, bohatý výber čerstvo pripravovaných bagiet či ďalšie kvalitné pochúťky. Dobre padne aj dúšok kvalitnej kávy – okrem tradične chutnej VIVA kávy si môžu teraz vychutnať napríklad aj prémiovú Direct Trade 100 % arabicu El Salvador.Investícia do elektromobility je súčasťou širšej stratégie OMV. Až štvrtina emisií skleníkových plynov v Európe podľa zdrojov Európskej komisie totiž pochádza z dopravy. Európska únia sa preto snaží motivovať vodičov a prechod k nízkoemisným formám dopravy uľahčuje aj pomocou dotačných politík na kúpu elektrického vozidla, nabíjanie a parkovanie. Dôsledkom je rozmach elektromobility a rastúci počet registrácií nových elektrických vozidiel na Slovensku i v Európe.Transformáciu na nízkouhlíkový obchodný model podstupuje aj spoločnosť OMV. Jej cieľom je stať sa lídrom na trhu s udržateľnými palivami, chemikáliami a materiálmi, so silným dôrazom na cirkulárne riešenia. OMV sa najneskôr do roku 2050 plánuje stať net-zero spoločnosťou.