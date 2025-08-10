Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

10. augusta 2025

Nemecko predpokladá, že prezident Zelenskyj sa zúčastní samitu Trump-Putin


Americký prezident Mier na Ukrajine Nemecký kancelár Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Nemecko predpokladá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a



germany_politics_38284 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - Nemecko predpokladá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní samitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom budúci piatok. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz. Putin a Trump sa v piatok stretnú v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.


Samit sa uskutoční aj napriek prosbám Ukrajiny a Európy, aby sa Kyjev zúčastnil rokovaní. „Dúfame a predpokladáme, že vláda Ukrajiny, prezident Zelenskyj, sa tohto stretnutia zúčastní,“ povedal Merz v rozhovore pre televíziu ARD. Merz pre ARD povedal, že Berlín úzko spolupracuje s Washingtonom, aby sa pokúsil zabezpečiť Zelenského účasť na rokovaniach.

„V žiadnom prípade nemôžeme akceptovať, aby sa o územných otázkach diskutovalo alebo dokonca rozhodovalo medzi Ruskom a Amerikou bez ohľadu na Európanov a Ukrajincov,“ povedal. „Predpokladám, že americká vláda to vníma rovnako. Dúfame, že v piatok dôjde k prelomu. Predovšetkým dúfame, že konečne dôjde k prímeriu a že na Ukrajine môžu prebiehať mierové rokovania,“ dodal.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Nemecko predpokladá, že prezident Zelenskyj sa zúčastní samitu Trump-Putin © SITA Všetky práva vyhradené.

Americký prezident Mier na Ukrajine Nemecký kancelár Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
