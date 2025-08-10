Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

10. augusta 2025

Združení, ako je „Za otvorenú justíciu“, by mohlo byť asi 90, tvrdí šéfka súdnej rady Kosová


Združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) tvorí 31 fyzických osôb, pričom asi polovica sú aktívni sudcovia. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka



Zdieľať
675021f1c315c998798929 676x507 10.8.2025 (SITA.sk) - Združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) tvorí 31 fyzických osôb, pričom asi polovica sú aktívni sudcovia. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová. Ako ďalej zdôraznila, aktívnych sudcov na Slovensku je približne 1400. Len matematicky by tak podľa nej takýchto neformálnych iniciatív mohlo byť asi 90 bez spôsobilosti na práva a povinnosti a jasného financovania a zodpovednosti.

Bez právnej subjektivity a zodpovednosti


„Treba si raz a navždy uvedomiť základnú a podstatnú vec, ktorú nie celkom chápu niektoré médiá a verejnosť. Respektíve ju nechápu vôbec. ZOJ funguje na základe paragrafu 829 Občianskeho zákonníka, bez spôsobilosti na práva a povinnosti. Nejde o stavovské sudcovské združenie. Nemá transparentné financovanie, štruktúry, orgány, nie je etablované v európskych či medzinárodných organizáciách združujúcich stavovské združenia sudcov,” povedala Kosová.

Ako ďalej uviedla, ZOJ ako také nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie. „Práva a povinnosti z činnosti združenia nevznikajú samotnému združeniu, ale iba jeho účastníkom. Združenie nie je teda právnickou osobou, nemá vlastný majetok a nemôže byť subjektom záväzkových vzťahov,” zdôraznila šéfka súdnej rady.

Reakcia na sťažnosti ZOJ


Kosová v tejto súvislosti pripomenula sťažnosť ZOJ, že boli „odstrihnutí” od prístupu do emailovej pošty pod správou ministerstva spravodlivosti.

„Nie je mojou úlohou riešiť situáciu za ministerstvo spravodlivosti, avšak pani (emeritná sudkyňa Katarína, pozn. SITA) Javorčíková do toho zatiahla súdnu radu. A to už ticho byť nemôžem a nebudem. Tvrdia, že ministerstvo im blokuje prístup do sudcovskej pošty, a tým sa má dopúšťať zásahu do nezávislosti súdnej moci. Scestné. Ak by aj nastal tento stav, jednalo by sa skôr o zásah do slobody prejavu resp. do práva šíriť informácie, nie zásah do nezávislosti súdnej moci. Ale ani to nesedí,” vysvetlila Kosová

Obsah sa k sudcom dostáva aj inými cestami


Dodala, že tlačové výstupy ZOJ sú obsahom monitoringu zasielaného všetkým sudcom na Slovensku kanceláriou súdnej rady každý pracovný deň, „Všetko, čo uvedú na svojom webe, sa týmto spôsobom dostane ku každému jednému sudcovi na Slovensku,” zdôraznila predsedníčka súdnej rady.

Kosová tiež poukázala na to, že minimálne 12 sudcov ZOJ vrátane dvoch ich tzv. hovorcov má plný prístup do hromadnej sudcovskej pošty sudcov na celom Slovensku.

„Nikto a nič im nebráni osloviť všetkých sudcov kedykoľvek s čímkoľvek a komunikovať s nimi. Mimochodom, takto komunikuje najväčšie stavovské sudcovské združenie, teda Združenie sudcov Slovenska, ktoré navyše zasiela emaily len svojim členom, ktorých je asi 600. Pani Javorčíková uviedla, že oni chcú ale komunikovať z inej ako justičnej adresy, lebo na ich emaily reagujú niektorí sudcovia negatívne. Neuveriteľný dôvod. Znášať riziko aj negatívnej reakcie na názor je predvídateľnou a prirodzenou súčasťou komunikácie," dodala Kosová.

>>> Celý rozhovor s Marcelou Kosovou




Zdroj: SITA.sk - Združení, ako je „Za otvorenú justíciu“, by mohlo byť asi 90, tvrdí šéfka súdnej rady Kosová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Justícia Predsedníčka Súdnej rady SR Sudcovia Súdna rada
