 Streda 3.12.2025
03. decembra 2025

Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít


Tagy: Balistické rakety Protiraketová obrana

Nemecká armáda v stredu uviedla do prevádzky prvú časť systému balistickej protiraketovej obrany v hodnote približne štyroch miliárd dolárov. Izraelský systém Arrow, vyvinutý s podporou Spojených ...



gettyimages 1471933024 676x380 3.12.2025 (SITA.sk) - Nemecká armáda v stredu uviedla do prevádzky prvú časť systému balistickej protiraketovej obrany v hodnote približne štyroch miliárd dolárov.


Izraelský systém Arrow, vyvinutý s podporou Spojených štátov, bude súčasťou iniciatívy Európsky nebeský štít (European Sky Shield), ktorá vznikla po vypuknutí ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022.

„Získavame schopnosť včasného varovania a obrany proti balistickým raketám dlhého doletu,“ povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius.

Dohoda o dodávke systému Arrow 3 z roku 2023 sa označuje za najväčší izraelský vojenský exportný kontrakt. Systém je navrhnutý tak, aby zostreľoval balistické rakety dlhého doletu, ktoré lietajú nad zemskou atmosférou. Pozostáva z radarových detekčných systémov, odpaľovacích zariadení a sústav stíhacích rakiet, ktoré majú zasiahnuť ciele vo výške až 100 kilometrov. Doteraz Nemecko malo iba systémy stredného doletu Patriot a systémy krátkeho doletu Iris-T.

K nemeckej iniciatíve nebeského štítu sa pripojilo 23 ďalších krajín.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít © SITA Všetky práva vyhradené.

