 24hod.sk    Zo zahraničia

03. decembra 2025

V českom mestečku zo školy evakuovali 450 ľudí pre obavy z výbuchu



V českom mestečku Uherský Brod v stredu popoludní evakuovali základnú školu. O evakuácii 450 ľudí rozhodli hasiči. Dôvodom bola neznáma látka v jednom z tamojších kabinetov a obavy z explózie. Informuje o tom ...



gettyimages 1071701736 7 676x451 3.12.2025 (SITA.sk) - V českom mestečku Uherský Brod v stredu popoludní evakuovali základnú školu. O evakuácii 450 ľudí rozhodli hasiči. Dôvodom bola neznáma látka v jednom z tamojších kabinetov a obavy z explózie. Informuje o tom web TN.cz.


Okolie školskej budovy bolo z dôvodu maximálnej opatrnosti označené ako nebezpečná zóna a je pod stálym dohľadom," uviedli hasiči na Facebooku. „Dôvodom je prítomnosť nebezpečnej látky v jednom z kabinetov a potenciálne riziko jej výbuchu. Na miesto je privolaný policajný pyrotechnik," napísali na sieti X policajti.

Policajný pyrotechnik látku zaistil a odviezol na odbornú likvidáciu,“ potvrdila po 15. hodine pre TN.cz hovorkyňa hasičov Lucie Javoříková. „Pravdepodobne išlo o izopropylalkohol. Ide o látku, ktorá je bežne dostupná, ale aj horľavá a môže byť aj výbušná," objasnil hovorca polície Petr Jaroš.



Zdroj: SITA.sk - V českom mestečku zo školy evakuovali 450 ľudí pre obavy z výbuchu © SITA Všetky práva vyhradené.

