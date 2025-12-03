|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. decembra 2025
V českom mestečku zo školy evakuovali 450 ľudí pre obavy z výbuchu
V českom mestečku Uherský Brod v stredu popoludní evakuovali základnú školu. O evakuácii 450 ľudí rozhodli hasiči. Dôvodom bola neznáma látka v jednom z tamojších kabinetov a obavy z explózie. Informuje o tom ...
Zdieľať
3.12.2025 (SITA.sk) - V českom mestečku Uherský Brod v stredu popoludní evakuovali základnú školu. O evakuácii 450 ľudí rozhodli hasiči. Dôvodom bola neznáma látka v jednom z tamojších kabinetov a obavy z explózie. Informuje o tom web TN.cz.
„Okolie školskej budovy bolo z dôvodu maximálnej opatrnosti označené ako nebezpečná zóna a je pod stálym dohľadom," uviedli hasiči na Facebooku. „Dôvodom je prítomnosť nebezpečnej látky v jednom z kabinetov a potenciálne riziko jej výbuchu. Na miesto je privolaný policajný pyrotechnik," napísali na sieti X policajti.
„Policajný pyrotechnik látku zaistil a odviezol na odbornú likvidáciu,“ potvrdila po 15. hodine pre TN.cz hovorkyňa hasičov Lucie Javoříková. „Pravdepodobne išlo o izopropylalkohol. Ide o látku, ktorá je bežne dostupná, ale aj horľavá a môže byť aj výbušná," objasnil hovorca polície Petr Jaroš.
Zdroj: SITA.sk - V českom mestečku zo školy evakuovali 450 ľudí pre obavy z výbuchu © SITA Všetky práva vyhradené.
„Okolie školskej budovy bolo z dôvodu maximálnej opatrnosti označené ako nebezpečná zóna a je pod stálym dohľadom," uviedli hasiči na Facebooku. „Dôvodom je prítomnosť nebezpečnej látky v jednom z kabinetov a potenciálne riziko jej výbuchu. Na miesto je privolaný policajný pyrotechnik," napísali na sieti X policajti.
„Policajný pyrotechnik látku zaistil a odviezol na odbornú likvidáciu,“ potvrdila po 15. hodine pre TN.cz hovorkyňa hasičov Lucie Javoříková. „Pravdepodobne išlo o izopropylalkohol. Ide o látku, ktorá je bežne dostupná, ale aj horľavá a môže byť aj výbušná," objasnil hovorca polície Petr Jaroš.
Zdroj: SITA.sk - V českom mestečku zo školy evakuovali 450 ľudí pre obavy z výbuchu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovákov čakajú podľa progresívcov najťažšie Vianoce, na ľudí začína naplno dopadať babráctvo vlády
Slovákov čakajú podľa progresívcov najťažšie Vianoce, na ľudí začína naplno dopadať babráctvo vlády
<< predchádzajúci článok
Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít
Nemecko rozprestiera Európsky nebeský štít