21. mája 2026

Nemecko si vyskúšalo reakciu na scenár útoku uneseným lietadlom


Tagy: Nemecká vláda Vojenské cvičenia

Nemecká vláda a armáda v stredu uskutočnili cvičenie zamerané na reakciu pri scenári útoku podobného teroristickým útokom z 11. septembra 2001. Simulácia preverila postupy pri únose civilného lietadla, ktoré by ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Nemecká vláda a armáda v stredu uskutočnili cvičenie zamerané na reakciu pri scenári útoku podobného teroristickým útokom z 11. septembra 2001. Simulácia preverila postupy pri únose civilného lietadla, ktoré by mohlo byť použité ako zbraň.


Nemecká vláda a armáda v stredu uskutočnili cvičenie zamerané na reakciu pri scenári útoku podobného teroristickým útokom z 11. septembra 2001, pri ktorom je unesené lietadlo použité ako zbraň. Na cvičení sa zúčastnil aj kabinet kancelára Friedricha Merza.

Vládny hovorca Stefan Kornelius uviedol, že simulácia preverovala „časovo kritickú situáciu, ktorá by mohla ohroziť verejnú bezpečnosť v Nemecku“. Dodal, že prijaté rozhodnutia následne realizovali nemecké ozbrojené sily a bezpečnostné orgány.

Podľa vládneho zdroja scenár zahŕňal unesené civilné lietadlo letiace naprieč Nemeckom z juhu na sever. Bezpečnostné služby ho vyhodnotili ako stroj, ktorý „možno smeruje k fiktívnemu veľkému verejnému podujatiu“.

Počas cvičenia vzlietli dve stíhačky Eurofighter, ktoré lietadlo eskortovali na letisko na severe krajiny. Zdroj uviedol, že rozhodovanie prebiehalo „v realistickom hybridnom scenári pomocou zabezpečených komunikačných kanálov“.

„To umožňuje bezpečné spracovanie aj v časovo kritických situáciách vo veľmi krátkom čase,“ dodal zdroj. Nemecká vláda zároveň upozornila, že „vzhľadom na rastúci výskyt hybridných hrozieb sú cvičenia krízovej reakcie neoddeliteľnou súčasťou národnej pripravenosti na krízové situácie“.

Scenár cvičenia pripomínal útoky z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch, pri ktorých únoscovia nasmerovali štyri dopravné lietadlá do budov v New Yorku a Washingtone, pričom jedno lietadlo havarovalo v Pensylvánii. Pri útokoch zahynulo takmer 3-tisíc ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko si vyskúšalo reakciu na scenár útoku uneseným lietadlom © SITA Všetky práva vyhradené.

