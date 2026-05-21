Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
Zažite Oravu zo všetkých uhlov. Kubínska láka na leto plné zážitkov
Kubínska chce toto leto prilákať rodiny s deťmi aj mimo zimnej sezóny. Rezort na Orave láka na nové atrakcie, balíček LETO360°aj pokojnejšiu a lacnejšiu alternatívu k ...
Rezort na Orave láka na nové atrakcie, balíček LETO360°aj pokojnejšiu a lacnejšiu alternatívu k Tatrám.
Keď sa povie Kubínska hoľa, väčšina Slovákov si predstaví zasnežené svahy a lyžovačku. Lenže čoraz viac rodín objavuje, že tento obľúbený oravský rezort má čo ponúknuť aj počas leta. A možno ešte viac než v zime. Namiesto preplnených chodníkov, drahých hotelov a nekonečných radov na atrakcie tu návštevníkov čaká pokojnejšia atmosféra, čerstvý horský vzduch, množstvo aktivít pre deti aj dospelých a ceny, ktoré sú oproti známym tatranským lokalitám výrazne príjemnejšie.
Práve preto sa Kubínska čoraz častejšie stáva odpoveďou na otázku, kam vyraziť na letnú dovolenku na Slovensku.
Dovolenka, kde sa deti nenudia ani minútu
Leto na Kubínskej je postavené na aktívnom oddychu, rodinnej atmosfére a zážitkoch, ktoré si užijú malí aj veľkí. Rodiny tu nájdu atrakcie na celý deň a všetko na jednom mieste.
Medzi najväčšie lákadlá patrí Zipline či obľúbený lanový park Tarzania, kde si deti aj rodičia môžu vyskúšať adrenalínové prekážky vo výškach.
Obrovským hitom je aj ikonický detský park Srdiečkovo. Priestor, kde si deti môžu naplno užiť pohyb na čerstvom vzduchu. Súčasťou Srdiečkova je veľká herná veža, tubing, šmýkačky, preliezky, hojdačky aj ďalšie zábavné prvky. Nechýba ani miesto na oddych a relax pre rodičov. Počas animačných programov sa navyše deti zabavia pri rôznych aktivitách a hrách, vďaka čomu si deň na Kubínskej užije celá rodina.
Milovníci aktívneho pohybu ocenia rozsiahle možnosti cykloturistiky. Okolie ponúka trate pre rekreačných cyklistov aj náročnejších bikerov, pričom lanovka uľahčí výstup do vyšších polôh. Samotné lanovky patria medzi obľúbené atrakcie rodín s deťmi, pretože pohodlne sprístupnia horské výhľady aj menej zdatným turistom.
Pre rodiny s menšími deťmi je ideálnou voľbou aj náučný chodník, ktorý spája pohyb v prírode so zábavným objavovaním oravskej prírody a miestnych zaujímavostí. Nechýbajú oddychové zóny ani miesta na spoločné fotografie.
Adrenalínovejšiu časť programu dopĺňajú populárne horské trojkolky, na ktorých si návštevníci môžu vychutnať jazdu dole svahom bezpečne, ale zároveň poriadne zábavne. Pre tých, ktorí túžia po nezabudnuteľnom zážitku, je pripravený aj paragliding. Pohľad na Oravu z vtáčej perspektívy patrí medzi zážitky, na ktoré sa nezabúda.
Orava zo všetkých uhlov
Zaži Oravu zo všetkých uhlov. To je slogan nového pobytového balíčka s názvom LETO360°, ktorý je veľkým lákadlom tejto sezóny. Vznikol v spolupráci rezortu Kubínska, hotelov GREEN a PARK, Oravského hradu, aquaparku, galérií, múzeí aj ďalších atrakcií regiónu.
Balíček zahŕňa komfortné ubytovanie s polpenziou, vstupy do wellness, lístky na lanovku na Kubínskej holi, vstup do AquaRelax Dolný Kubín či plavbu loďou po Oravskej priehrade so zastávkou na známom Slanickom ostrove umenia. Súčasťou sú aj ďalšie zvýhodnené vstupy a atrakcie v regióne.
"Najväčšou výhodou balíka LETO360° je, že rodinám výrazne zjednodušuje plánovanie dovolenky. Na jednom mieste získajú ubytovanie aj vstupy na najzaujímavejšie atrakcie regiónu, takže môžu viac času venovať spoločným zážitkom a menej organizácii. Orava je výnimočná tým, že na relatívne malom území ponúka hory, vodu, históriu aj množstvo aktivít pre deti aj dospelých. Veríme, že práve toto spojenie prírody, oddychu a autentickej atmosféry robí z Oravy miesto, kam sa ľudia radi vracajú," uvádza Mgr. Vladimír Klocok, ALM, riaditeľ strediska Kubínska hoľa.
Hotel GREEN osloví najmä rodiny, ktoré chcú byť priamo v prírode a len pár minút od atrakcií Kubínskej hole. Výhodou je pokojné horské prostredie, wellness aj blízkosť turistických trás a bike parku.
Naopak Hotel PARK v Dolnom Kubíne stavia na kombinácii mestského komfortu, wellnessu, aquaparku a jednoduchého prístupu ku všetkým atrakciám Oravy.
Lacnejšia alternatíva k Tatrám
Dôležitým faktorom je aj cena. Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách sa pre mnohé rodiny stáva čoraz drahšou a počas hlavnej sezóny aj stresujúcejšou. Kubínska ponúka podobný kontakt s prírodou, kvalitné služby a množstvo atrakcií, no v pokojnejšom prostredí a často za dostupnejšie ceny.
Výhodou je aj menšia preplnenosť. Rodiny si tak môžu užiť výlety bez tlačeníc a dlhého čakania.
Otvorenie letnej sezóny 2026, buďte pri tom aj vy
Kubínska zároveň avizuje, že otvorenie letnej sezóny je naplánované na 23. mája, a to v prípade priaznivého počasia. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program plný atrakcií, rodinnej zábavy, hudby aj zážitkov, ktoré treba zažiť na vlastnej koži. Štart leta na Kubínskej tak odštartuje sezónu plnú turistiky, oddychu a objavovania krás Oravy z úplne novej perspektívy.
Slovensko má stále čo ponúknuť
Kubínska ukazuje, že na atraktívnu rodinnú dovolenku netreba cestovať k moru ani do zahraničia. Orava dokáže spojiť prírodu, aktívny oddych, zážitky aj relax do jednej dovolenky, na ktorú budú deti ešte dlho spomínať.
A práve leto môže byť ideálnym časom objaviť Kubínsku z úplne iného uhla.
Zdroj: SITA.sk - Zažite Oravu zo všetkých uhlov. Kubínska láka na leto plné zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.
