Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Príprava novej tabakovej legislatívy EÚ čelí pochybnostiam
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Európska smernica Fajčenie nikotínové vrecúška nikotínové výrobky Tabakové výrobky
Prípravu novej európskej smernice o tabakových výrobkoch (TPD) sprevádzajú už v úvodnej fáze pochybnosti o kvalite podkladov, transparentnosti procesu aj o tom, či Európska komisia postupuje na základe dostatočne robustných dát. V najnovšom tlačenom vydaní na to upozornil týždenník Trend.
Podľa magazínu sa komplikácie objavili už pri hodnotení súčasnej legislatívy, ktoré malo byť základom pre prípravu novej regulácie. Takzvaný Evaluation Report mal zhodnotiť, či doterajšie opatrenia Európskej únie v oblasti tabakových výrobkov priniesli očakávané výsledky.
Trend upozorňuje, že správu odmietol vlastný kontrolný orgán Európskej komisie - Regulatory Scrutiny Board (RSB), ktorý dohliada na kvalitu európskej legislatívy a jej súlad s princípmi transparentnosti a rozhodovania založeného na dôkazoch.
Jednoznačné stanovisko
Stanovisko RSB bolo pritom jednoznačné: "Hodnotenie obsahuje závažné nedostatky." Kontrolóri upozornili, že Komisia nevie spoľahlivo určiť, čo presne spôsobilo pokles fajčenia v Európe a do akej miery sa na ňom podieľali európske smernice, vyššie dane, národné politiky alebo zmena správania spoločnosti.
Komisia zároveň vo vlastnej hodnotiacej správe priznáva, že "dostupné údaje sú obmedzené, roztrúsené a často nekonzistentné.” V niektorých prípadoch bolo podľa Trendu hodnotenie založené len na údajoch časti členských štátov, pričom zvyšok bol dopočítaný extrapoláciou.
Stieranie rozdielov
Trend zároveň upozorňuje na smer, ktorým sa pripravovaná regulácia uberá. V podkladových dokumentoch sa podľa magazínu postupne stiera rozdiel medzi klasickými cigaretami a novými nikotínovými výrobkami, ako sú elektronické cigarety či zahrievaný tabak.
"Podkladové dokumenty pre tvorbu novej regulácie explicitne odporúčajú odstrániť spaľovanie ako základný regulačný princíp," uvádza Trend. Regulácia by tak mohla prestať rozlišovať medzi spaľovaním tabaku a menej škodlivými alternatívami.
V návrhoch sa podľa magazínu objavujú aj plošné zákazy príchutí, zákaz niektorých produktov vrátane nikotínových vrecúšok či obmedzenie dostupnosti elektronických cigariet s vyšším obsahom nikotínu iba na lekársky predpis. Trend v tejto súvislosti pripomína skúsenosť Austrálie, kde prísna regulácia podľa článku viedla k rastu nelegálneho trhu.
Chýbajúce údaje
Naopak, Spojené kráľovstvo a Japonsko podľa magazínu zvolili model, ktorý rozlišuje medzi mierou škodlivosti jednotlivých produktov a alternatívy regulujú odlišne. Výsledkom je dlhodobý pokles počtu fajčiarov. Tieto údaje však v podkladoch Komisie prakticky absentujú.
"Z dokumentu, ktorý mal pôvodne vyhodnocovať efektívnosť existujúcej regulácie, sa tak postupne stáva manifest s vopred určeným smerom," konštatuje Trend.
Pripravované zmeny sa môžu dotknúť viac ako 100 miliónov dospelých užívateľov nikotínu v Európskej únii, približne 1,4 milióna pracovných miest aj významných príjmov členských štátov. "Hlavnou otázkou dnes preto nie je, či má EÚ regulovať nikotínové výrobky. Otázkou je, či tak robí na základe dostatočne robustných dát, transparentného procesu a analytiky, ktorá vopred nesmeruje ku konkrétnemu výsledku," uzatvára Trend.
Zdroj: SITA.sk - Príprava novej tabakovej legislatívy EÚ čelí pochybnostiam © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko si vyskúšalo reakciu na scenár útoku uneseným lietadlom
Taiwan chce zachovať status quo, Čína odmieta kontakty s USA
