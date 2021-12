Nárast záujmu o tretiu dávku je podľa ministra zdravotníctva enormný

Nárast záujmu o tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je enormný. V bilančnom rozhovore pre TASR to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).





"Ide to raketovým tempom hore," povedal šéf rezortu s tým, že väčšina ľudí v čakárni sa registrovala práve na tretiu dávku. Podľa ministra mala finančná odmena v tomto prípade najväčší efekt. Mierne rastie záujem aj o prvú a druhú dávku.Očkovanie pre všetky deti od päť rokov by sa malo začať počas posledného decembrového týždňa. Vakcinácia pre túto vekovú kategóriu sa naďalej bude realizovať v troch centrách, a to v Bratislave, Martine a Košiciach. Vakcína vhodná pre deti sa na Slovensko priviezla 17. decembra.Šéf rezortu zdravotníctva pripomenul, že na podpore očkovania spolupracuje Ministerstvo zdravotníctva SR s vyššími územnými celkami, pripravili napríklad očkovací týždeň.