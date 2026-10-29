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29. októbra 2026
Po historickom víťazstve študentov vo voľbách odstúpila šéfka srbskej verejnoprávnej televízie
Študentské hnutie obvinilo televíziu RTS zo zaujatého spravodajstva a dlhodobého zvýhodňovania vlády. Rezignácia prišla deň po jeho výzve na personálne zmeny. Generálna riaditeľka srbskej ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Študentské hnutie obvinilo televíziu RTS zo zaujatého spravodajstva a dlhodobého zvýhodňovania vlády. Rezignácia prišla deň po jeho výzve na personálne zmeny.
Generálna riaditeľka srbskej verejnoprávnej televízie RTS Manja Grčičová v stredu odstúpila z funkcie. Stalo sa tak deň po tom, ako ju na rezignáciu vyzvalo študentské hnutie, ktoré v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách dosiahlo historické víťazstvo nad nacionalistickou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča a ukončilo jej 14-ročnú vládu.
„Manja Grčičová odstúpila z funkcie generálnej riaditeľky RTS,“ oznámila televízia na svojej webovej stránke. Pripomenula, že jej odchod požadovali odborová organizácia RTS, neformálne skupiny zamestnancov aj kandidátka podporovaná študentmi.
Grčičová v rezignačnom liste uviedla, že sa rozhodla odstúpiť v presvedčení, že je to „v najlepšom záujme inštitúcie“. Ešte pred odchodom odvolala šéfredaktora spravodajstva RTS a navrhla jeho nástupcu.
Kritika verejnoprávneho média zosilnela po nedeľňajších voľbách. RTS totiž počas volebnej noci prestala informovať o dianí v Belehrade krátko po tom, ako Vučič uznal porážku, hoci tisíce ľudí oslavovali výsledok hlasovania v rôznych častiach hlavného mesta až do skorých ranných hodín.
Študentské hnutie však v utorkovom liste upozornilo, že problémy so spravodajstvom RTS trvajú už dlhší čas. Počas protivládnych demonštrácií študenti televíziu opakovane obviňovali z ignorovania protestov alebo zo znevažovania ich účastníkov. Vládnych predstaviteľov podľa nich naopak nepodrobovala rovnako dôslednej kritickej kontrole. Hnutie preto požadovalo nielen odchod generálnej riaditeľky, ale aj jej zástupcu, šéfredaktorov zodpovedných za spravodajstvo a všetkých spravodajských editorov.
Víťazstvo kandidátky podporovanej študentmi predstavuje vyvrcholenie takmer dvoch rokov protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024. Pri tragédii zahynulo 16 ľudí a následné demonštrácie prerástli do rozsiahleho protivládneho hnutia.
Personálne zmeny zasiahli aj ďalšie srbské médiá. Už predtým odstúpil šéfredaktor samostatného verejnoprávneho média v severosrbskej Vojvodine, pričom jeden z moderátorov sa divákom ospravedlnil priamo vo vysielaní. Občianske organizácie a novinárske združenia zároveň vyzvali regulačné úrady, aby odobrali vysielaciu licenciu súkromnej televízii Informer TV podporujúcej Vučiča. Poukazujú na opakované porušovanie pravidiel vysielania.
Fotogaléria k článku: Búrlivé oslavy po predčasných parlamentných voľbách v Srbsku (fotografie)
Televízia bola známa ostrými útokmi na predstaviteľov opozície a vulgárnymi výpadmi proti demonštrantom. Novinári a organizácie monitorujúce slobodu médií v ostatných rokoch opakovane upozorňovali na rastúci tlak na nezávislé médiá v Srbsku vrátane vyhrážok, súdnych žalôb a zastrašovania.
Zdroj: SITA.sk - Po historickom víťazstve študentov vo voľbách odstúpila šéfka srbskej verejnoprávnej televízie © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálna riaditeľka srbskej verejnoprávnej televízie RTS Manja Grčičová v stredu odstúpila z funkcie. Stalo sa tak deň po tom, ako ju na rezignáciu vyzvalo študentské hnutie, ktoré v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách dosiahlo historické víťazstvo nad nacionalistickou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča a ukončilo jej 14-ročnú vládu.
Riaditeľka RTS rezignovala
„Manja Grčičová odstúpila z funkcie generálnej riaditeľky RTS,“ oznámila televízia na svojej webovej stránke. Pripomenula, že jej odchod požadovali odborová organizácia RTS, neformálne skupiny zamestnancov aj kandidátka podporovaná študentmi.
Grčičová v rezignačnom liste uviedla, že sa rozhodla odstúpiť v presvedčení, že je to „v najlepšom záujme inštitúcie“. Ešte pred odchodom odvolala šéfredaktora spravodajstva RTS a navrhla jeho nástupcu.
Kritika verejnoprávneho média zosilnela po nedeľňajších voľbách. RTS totiž počas volebnej noci prestala informovať o dianí v Belehrade krátko po tom, ako Vučič uznal porážku, hoci tisíce ľudí oslavovali výsledok hlasovania v rôznych častiach hlavného mesta až do skorých ranných hodín.
Problémy so spravodajstvom
Študentské hnutie však v utorkovom liste upozornilo, že problémy so spravodajstvom RTS trvajú už dlhší čas. Počas protivládnych demonštrácií študenti televíziu opakovane obviňovali z ignorovania protestov alebo zo znevažovania ich účastníkov. Vládnych predstaviteľov podľa nich naopak nepodrobovala rovnako dôslednej kritickej kontrole. Hnutie preto požadovalo nielen odchod generálnej riaditeľky, ale aj jej zástupcu, šéfredaktorov zodpovedných za spravodajstvo a všetkých spravodajských editorov.
Víťazstvo kandidátky podporovanej študentmi predstavuje vyvrcholenie takmer dvoch rokov protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024. Pri tragédii zahynulo 16 ľudí a následné demonštrácie prerástli do rozsiahleho protivládneho hnutia.
Personálne zmeny zasiahli aj ďalšie srbské médiá. Už predtým odstúpil šéfredaktor samostatného verejnoprávneho média v severosrbskej Vojvodine, pričom jeden z moderátorov sa divákom ospravedlnil priamo vo vysielaní. Občianske organizácie a novinárske združenia zároveň vyzvali regulačné úrady, aby odobrali vysielaciu licenciu súkromnej televízii Informer TV podporujúcej Vučiča. Poukazujú na opakované porušovanie pravidiel vysielania.
Fotogaléria k článku: Búrlivé oslavy po predčasných parlamentných voľbách v Srbsku (fotografie)
Televízia bola známa ostrými útokmi na predstaviteľov opozície a vulgárnymi výpadmi proti demonštrantom. Novinári a organizácie monitorujúce slobodu médií v ostatných rokoch opakovane upozorňovali na rastúci tlak na nezávislé médiá v Srbsku vrátane vyhrážok, súdnych žalôb a zastrašovania.
Zdroj: SITA.sk - Po historickom víťazstve študentov vo voľbách odstúpila šéfka srbskej verejnoprávnej televízie © SITA Všetky práva vyhradené.
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