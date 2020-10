Nemecko zaznamenalo rekordný nárast infikovaných novým koronavírusom

Nemecko zaznamenalo za 24 hodín po prvý raz viac ako 16.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Bol tak prekonaný doterajší rekord z predošlého dňa (14.964) nakazených. Vyplýva to zo štvrtkových údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informuje agentúra DPA.





Za stredu pribudlo v Nemecku 16.774 novoinfikovaných. Počet obetí v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zvýšil o 89 na 10.272.Od vypuknutia pandémie bolo tak v krajine do polnoci zo stredy na štvrtok potvrdených už 481.013 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa odhadov RKI sa uzdravilo približne 339.200 ľudí.Od pondelka 2. novembra najmenej do konca mesiaca začnú v Nemecku platiť sprísnené epidemiologické pravidlá. Na verejnosti budú povolené zhromaždenia najviac desiatich osôb z nie viac ako dvoch rôznych domácností. Zakázané majú byť i verejné udalosti a zápasy futbalovej Bundesligy budú bez divákov.Zatvorené zostanú reštaurácie, krčmy, masážne a kozmetické salóny, fitnescentrá, kiná i divadlá. Reštaurácie budú môcť predávať jedlo "so sebou". Školy, škôlky a predajne však zostanú otvorené. Dohodli sa na tom v stredu na videokonferencii kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín.