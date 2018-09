Nemeckú novinárku, väznenú v Turecku, šokovali protesty v Chemnitzi

Nemecká novinárka tureckého pôvodu Mešale Toluová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ulm 2. septembra (TASR) - Nemecká novinárka Mešale Toluová, ktorá sa v auguste vrátila do vlasti po tom, ako bola v Turecku väznená pre obvinenia z aktivít súvisiacich s terorizmom, vyjadrila zdesenie nad protestami v nemeckom meste Chemnitz.V rozhovore pre agentúru DPA Toluová v nedeľu povedala, že bola šokovaná demonštráciami v Nemecku, ktoré sa podľa nej odohrávajú v čase, keď v niektorých krajinách dochádza k "nebezpečnému posunu doprava".V uplynulom týždni mesto zažilo viaceré pochody a protesty organizované pravicovými skupinami, počas ktorých sa objavili správy o násilí, i protidemonštrácie. Stalo sa tak po tom, ako v meste 26. augusta dobodali na smrť 35-ročného Nemca. Dvoch podozrivých z činu, Iračana a Sýrčana, zadržali a umiestnili do vyšetrovacej väzby.povedala Toluová a dodala, že snímky z protestov v jej vzbudzujú hrôzu.dodala Toluová. Podľa nej sa to presne takto začalo aj v minulostiToluovú zadržali vlani v apríli a v tureckom väzení strávila osem mesiacov. Z vyšetrovacej väzby ju prepustili vlani v decembri, avšak zakázali jej opustiť krajinu. Až v auguste súd zákaz vycestovania zrušil.