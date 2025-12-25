Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

25. decembra 2025

Slabé štandardky ničia nádeje Liverpoolu na prvú štvorku Premier League, myslí si kouč Arne Slot


Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Arne Slot si myslí, že jeho tím si slabým prevedením štandardných situácií ničí ...



britain_premier_league_soccer_06400 676x451 25.12.2025 (SITA.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Arne Slot si myslí, že jeho tím si slabým prevedením štandardných situácií ničí vlastné nádeje na umiestnenie v prvej štvorke Premier League 2025/2026.


Úradujúci anglickí šampióni vstupujú do rušného vianočného a novoročného obdobia z 5. priečky, keď za štvrtou Chelsea zaostávajú vďaka horšiemu skóre.

Bilancia, ktorá rozčuľuje


Liverpool strelil v tejto ligovej sezóne ligy iba tri góly zo štandardných situácií a inkasoval ich až 11. Frustrovaný Slot povedal: „Viem, aké je to dôležité, je to čoraz častejšie, a preto nás naša súčasná bilancia tak rozčuľuje.“

„Je veľmi frustrujúce, že sme v tejto sezóne tam, kde sme, pretože do polovice minulej sezóny sme nedostali ani jeden gól zo štandardky. S našou bilanciou štandardných situácií je nemožné byť v prvej štvorke, v prvej päťke, nieto ešte vyhrať ligu.“

Holanďan ďalej dodal: „Sme jediný tím z popredia tabuľky, ktorý má negatívnu bilanciu štandardných situácií (Manchester City má podľa oficiálneho poskytovateľa údajov Opta v skutočnosti bilanciu mínus jeden) – nielenže sme v negatívnom stave, ale máme aj mínus osem a stále máme rovnaký počet bodov ako štvrtý tím.“

Zranenia a iné absencie


Ďalším problémom Liverpoolu sú podľa Slota zranenia hráčov. Alexander Isak bude niekoľko mesiacov mimo hry po tom, čo si zlomil nohu v súboji s Mickym van de Venom z Tottenhamu Hotspur.

Mohamed Salah je medzitým na Africkom pohári národov, obranca Joe Gomez bude dlhšie mimo hry pre zranenie stehenného svalu, Wataru Endo bude chýbať pre problémy s členkom a jeho kolega zo stredu poľa Dominik Szoboszlai má momentálne kartový trest.

„Je načase, aby hráči, ktorých máme k dispozícii, urobili to, čo urobili už toľkokrát, a vyhrnuli si rukávy,“ povedal Slot a dodal, že hráči, ktorí sú k dispozícii, musia vydať zo seba všetko.


Zdroj: SITA.sk - Slabé štandardky ničia nádeje Liverpoolu na prvú štvorku Premier League, myslí si kouč Arne Slot © SITA Všetky práva vyhradené.

