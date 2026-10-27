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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Nemecký horolezec zahynul po páde z výšky 1500 metrov, deň predtým zdolal vrchol Ama Dablam


Tagy: Himaláje

Päťdesiatsedemročný Wolfgang Waschiczek zmizol z výškového tábora počas zostupu. Jeho telo našli v pondelok ráno a vrtuľníkom ho previezli do Káthmandú. Nemecký horolezec Wolfgang ...



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gettyimages 485966046 676x445 27.10.2026 (SITA.sk) - Päťdesiatsedemročný Wolfgang Waschiczek zmizol z výškového tábora počas zostupu. Jeho telo našli v pondelok ráno a vrtuľníkom ho previezli do Káthmandú.


Nemecký horolezec Wolfgang Waschiczek zahynul v pondelok po približne 1500-metrovom páde na nepálskej hore Ama Dablam. Päťdesiatsedemročný muž pritom len deň pred tragédiou úspešne vystúpil na jej 6 812 metrov vysoký vrchol. O nešťastí informoval prevádzkovateľ miestnej horolezeckej spoločnosti.

Waschiczeka začali hľadať po tom, ako zmizol z tretieho výškového tábora, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške približne 6 200 metrov. Po nedeľňajšom výstupe na vrchol tam prenocoval a pred plánovaným zostupom odpočíval. „Po úspešnom výstupe na vrchol strávil v nedeľu noc v treťom tábore. Keď ho však v pondelok ráno prišiel skontrolovať jeho sprievodca, zistil, že zmizol,“ povedal agentúre AFP Gokul Thapa, šéf horolezeckej spoločnosti Real Himalaya.

Nález tela


Podľa Thapu horolezcov osobný sprievodca Sonam Lama na niekoľko minút opustil stan, aby vrátil požičané vybavenie. Waschiczekovi pritom povedal, aby zostal vnútri. Keď sa sprievodca vrátil, Nemec už v stane nebol. Telo horolezca spozoroval v pondelok približne o 8.00 h miestneho času ďalší šerpa pri druhom výškovom tábore v nadmorskej výške okolo 4 600 metrov.

Záchranári telo popoludní vyzdvihli vrtuľníkom a previezli do mestečka Lukla, ktoré slúži ako vstupná brána do oblasti Mount Everestu. Odtiaľ ho letecky prepravili do nepálskej metropoly Káthmandú. V tamojšej univerzitnej nemocnici Tribhuvan University Teaching Hospital vykonajú pitvu. „Po jej skončení odovzdajú telo rodinným príslušníkom prostredníctvom veľvyslanectva,“ uviedol Thapa.

Išlo o druhú návštevu Nepálu


Pre Waschiczeka išlo o druhú návštevu Nepálu. Prvýkrát krajinu navštívil v roku 2024, keď sa zúčastnil na horskej turistike. „Jeho smrť nás veľmi zarmútila,“ dodal Thapa. Hora Ama Dablam sa nachádza v nepálskom regióne Khumbu a patrí medzi technicky náročné horolezecké ciele. Je známa strmými skalnými a ľadovými stenami, ktoré vyžadujú skúsenosti s vysokohorským lezením.

Waschiczek je prvou obeťou na tejto hore v tomto roku. Vlani v októbri tam počas expedícií zahynuli dvaja horolezci, 65-ročný Francúz a 66-ročný Juhokórejčan. V aktuálnej horolezeckej sezóne sa o zdolanie Ama Dablam pokúša viac ako 300 horolezcov.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký horolezec zahynul po páde z výšky 1500 metrov, deň predtým zdolal vrchol Ama Dablam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Himaláje
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