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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Sinner si predsa len zahrá ešte v tomto roku. Neodolal exhibícii v Rijáde


Tagy: ATP Zranenie

Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Alexander Zverev. Taliansky tenista Jannik Sinner už skôr oznámil, že pre



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sinner trofej 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Alexander Zverev.


Taliansky tenista Jannik Sinner už skôr oznámil, že pre zranenie kolena predčasne ukončil aktuálnu sezónu na hlavnom okruhu ATP. Tenis si však predsa len zahrá ešte v tomto roku.

Svetová mužská jednotka sa vráti do akcie na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Rijáde, ktorý sa uskutoční v závere kalendárneho roka 27.- 30. decembra 2026.

Tretia trofej?


Päťnásobný grandslamový šampión sa na prestížnom podujatí v Saudskej Arábii pokúsi získať trofej tretíkrát v rade, pričom v predchádzajúcich dvoch finále zakaždým zdolal Carlosa Alcaraza.

Sinner je mimo súťažných kurtov od júlového finále Wimbledonu, v ktorom zdolal Alexandra Zvereva a po prvý raz zdvihol nad hlavu trofej za víťazstvo vo dvojhre v All England Clube.

Odklad mu pomohol


Pôvodne sa Sinner odhlásil z turnaja Six Kings Slam, keďže sa mal uskutočniť v októbri. Nahradil ho mladý Američan Learner Tien. Odklad turnaja na koniec decembra však dvojnásobnému obhajcovi titulu otvoril dvere k návratu a možnosti zabojovať o ďalšiu trofej v rámci prípravy na sezónu 2027.

https://www.instagram.com/p/DeJWJyiNOaZ/?hl=sk


Sinnerova absencia na okruhu ATP trvá už tri a pol mesiaca. Problémy s kolenom ho prinútili vynechať prestížne americké turnaje v Cincinnati a US Open v New Yorku, septembrovú ázijskú sériu turnajov a tiež európsku halovú sezónu na tvrdých povrchoch.

Bude svetová dvojka


Dvadsaťpäťročný Talian do konca sezóny určite príde o post svetovej jednotky, o ktorý ho pripraví Alexander Zverev. Do roku 2027 Sinner vstúpi ako svetová dvojka.

Po tom, čo medzi marcom a júlom 2026 získal šesť významných titulov, bol skvelý Talian nútený ukončiť sezónu oveľa skôr, než predpokladal.

Celá špička


Prvýkrát od roku 2019 vynechal grandslamový turnaj a prišiel o možnosť zabojovať do konca roka o ďalšie cenné trofeje. Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz a Alex de Minaur.


Zdroj: SITA.sk - Sinner si predsa len zahrá ešte v tomto roku. Neodolal exhibícii v Rijáde © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Zranenie
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