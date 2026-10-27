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27. októbra 2026
Sinner si predsa len zahrá ešte v tomto roku. Neodolal exhibícii v Rijáde
Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Alexander Zverev. Taliansky tenista Jannik Sinner už skôr oznámil, že pre
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27.10.2026 (SITA.sk) - Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a Alexander Zverev.
Taliansky tenista Jannik Sinner už skôr oznámil, že pre zranenie kolena predčasne ukončil aktuálnu sezónu na hlavnom okruhu ATP. Tenis si však predsa len zahrá ešte v tomto roku.
Svetová mužská jednotka sa vráti do akcie na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Rijáde, ktorý sa uskutoční v závere kalendárneho roka 27.- 30. decembra 2026.
Päťnásobný grandslamový šampión sa na prestížnom podujatí v Saudskej Arábii pokúsi získať trofej tretíkrát v rade, pričom v predchádzajúcich dvoch finále zakaždým zdolal Carlosa Alcaraza.
Sinner je mimo súťažných kurtov od júlového finále Wimbledonu, v ktorom zdolal Alexandra Zvereva a po prvý raz zdvihol nad hlavu trofej za víťazstvo vo dvojhre v All England Clube.
Pôvodne sa Sinner odhlásil z turnaja Six Kings Slam, keďže sa mal uskutočniť v októbri. Nahradil ho mladý Američan Learner Tien. Odklad turnaja na koniec decembra však dvojnásobnému obhajcovi titulu otvoril dvere k návratu a možnosti zabojovať o ďalšiu trofej v rámci prípravy na sezónu 2027.
Sinnerova absencia na okruhu ATP trvá už tri a pol mesiaca. Problémy s kolenom ho prinútili vynechať prestížne americké turnaje v Cincinnati a US Open v New Yorku, septembrovú ázijskú sériu turnajov a tiež európsku halovú sezónu na tvrdých povrchoch.
Dvadsaťpäťročný Talian do konca sezóny určite príde o post svetovej jednotky, o ktorý ho pripraví Alexander Zverev. Do roku 2027 Sinner vstúpi ako svetová dvojka.
Po tom, čo medzi marcom a júlom 2026 získal šesť významných titulov, bol skvelý Talian nútený ukončiť sezónu oveľa skôr, než predpokladal.
Prvýkrát od roku 2019 vynechal grandslamový turnaj a prišiel o možnosť zabojovať do konca roka o ďalšie cenné trofeje. Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz a Alex de Minaur.
Zdroj: SITA.sk - Sinner si predsa len zahrá ešte v tomto roku. Neodolal exhibícii v Rijáde © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tenista Jannik Sinner už skôr oznámil, že pre zranenie kolena predčasne ukončil aktuálnu sezónu na hlavnom okruhu ATP. Tenis si však predsa len zahrá ešte v tomto roku.
Svetová mužská jednotka sa vráti do akcie na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Rijáde, ktorý sa uskutoční v závere kalendárneho roka 27.- 30. decembra 2026.
Tretia trofej?
Päťnásobný grandslamový šampión sa na prestížnom podujatí v Saudskej Arábii pokúsi získať trofej tretíkrát v rade, pričom v predchádzajúcich dvoch finále zakaždým zdolal Carlosa Alcaraza.
Sinner je mimo súťažných kurtov od júlového finále Wimbledonu, v ktorom zdolal Alexandra Zvereva a po prvý raz zdvihol nad hlavu trofej za víťazstvo vo dvojhre v All England Clube.
Odklad mu pomohol
Pôvodne sa Sinner odhlásil z turnaja Six Kings Slam, keďže sa mal uskutočniť v októbri. Nahradil ho mladý Američan Learner Tien. Odklad turnaja na koniec decembra však dvojnásobnému obhajcovi titulu otvoril dvere k návratu a možnosti zabojovať o ďalšiu trofej v rámci prípravy na sezónu 2027.
Sinnerova absencia na okruhu ATP trvá už tri a pol mesiaca. Problémy s kolenom ho prinútili vynechať prestížne americké turnaje v Cincinnati a US Open v New Yorku, septembrovú ázijskú sériu turnajov a tiež európsku halovú sezónu na tvrdých povrchoch.
Bude svetová dvojka
Dvadsaťpäťročný Talian do konca sezóny určite príde o post svetovej jednotky, o ktorý ho pripraví Alexander Zverev. Do roku 2027 Sinner vstúpi ako svetová dvojka.
Po tom, čo medzi marcom a júlom 2026 získal šesť významných titulov, bol skvelý Talian nútený ukončiť sezónu oveľa skôr, než predpokladal.
Celá špička
Prvýkrát od roku 2019 vynechal grandslamový turnaj a prišiel o možnosť zabojovať do konca roka o ďalšie cenné trofeje. Na turnaji Six Kings Slam sa predstavia aj Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Alexander Zverev, Taylor Fritz a Alex de Minaur.
Zdroj: SITA.sk - Sinner si predsa len zahrá ešte v tomto roku. Neodolal exhibícii v Rijáde © SITA Všetky práva vyhradené.
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