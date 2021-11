Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zaviesť lokálny núdzový stav, niektoré regióny sú na tom zle

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2021 - Ministerstvo zdravotníctva na mimoriadnom rokovaní Ústredného krízového štábu v piatok večer navrhlo zvolať a zaviesť núdzový lokálny stav pre veľmi vážnu situáciu v niektorých regiónoch v súvislosti s epidemiologickou situáciou.Zasadnutie krízového štábu prerušili a malo by pokračovať budúci týždeň.Ako informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi vážna, počet infikovaných rastie, rastie aj počet pacientov s COVID19 v nemocniciach.„Musíme už realizovať aj viaceré prevozy a prispôsobovať kapacity nemocníc infikovaným. Z toho dôvodu sme chceli informovať kolegov z Ústredného krízového štábu o aktuálnej situácii a zároveň sme ich informovali aj o záveroch z konzília odborníkov, ktorí prijali relatívne striktné body na to, aby sa prijali do praxe a ich cieľom je ochrániť zdravie a životy ľudí,“ uviedla Eliášová.Tieto body si vyžadujú ešte ďalšie technické a legislatívne riešenia, pracovníci vo viacerých rezortoch budú cez víkend a budúci týždeň pracovať na ich riešeniach, aby v prípade schválenia vládou mohli byť následne zavedené do praxe.