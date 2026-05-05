 Utorok 5.5.2026
 Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026

Novela z dielne národniarov dostala zelenú, príslušníkmi obecnej polície budú môcť byť len slovenskí občania


Príslušník bez slovenského občianstva tak na základe novely môže vykonávať funkciu najneskôr do 31. decembra 2026. Príslušníkom obecnej ...



66e2fa8ecce3d603562224 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Príslušník bez slovenského občianstva tak na základe novely môže vykonávať funkciu najneskôr do 31. decembra 2026.


Príslušníkom obecnej polície môže byť len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je bezúhonný, starší ako 21 rokov a je telesne, duševne a odborne spôsobilý na plnenie úloh obecnej polície. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii z dielne koaličnej Slovenskej národnej strany, ktorý v utorok schválila Národná rada SR.

Konkrétne za návrh hlasovalo 79 poslancov, proti bolo 63 a zdržal sa jeden zákonodarca. Príslušník bez slovenského občianstva tak na základe novely môže vykonávať funkciu najneskôr do 31. decembra 2026.

"Navrhovaná úprava ustanovenia má za cieľ reflektovať potrebu posilnenia bezpečnostného charakteru výkonu verejnej moci prostredníctvom obecnej polície, ako aj požiadavku na zachovanie osobitného vzťahu príslušníka obecnej polície k Slovenskej republike," zdôvodnili predkladatelia, ktorými boli poslanci Adam Lučanský, Milan Garaj, Andrej Danko a Dagmar Kramplová.

Zavedenie podmienky štátneho občianstva SR ako jednej z kvalifikačných požiadaviek má podľa poslancov SNS prispieť k upevneniu verejnej dôvery v bezpečnostné zložky samosprávy a k zamedzeniu prípadných rizík spojených s výkonom tejto funkcie osobami bez väzby na právny poriadok a ústavné zriadenie SR.


Zdroj: SITA.sk - Novela z dielne národniarov dostala zelenú, príslušníkmi obecnej polície budú môcť byť len slovenskí občania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela zákona Obecná polícia
