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05. júla 2026
Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica
Boris Pistorius povedal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrom z Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá často čelí kritike pre väzby na Moskvu.
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5.7.2026 (SITA.sk) - Boris Pistorius povedal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrom z Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá často čelí kritike pre väzby na Moskvu.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu uviedol, že spolková vláda zvažuje obmedziť poskytovanie citlivých informácií ministrom v krajinských vládach, ak by ich vytvorila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Prieskumy naznačujú, že AfD by mohla v septembrových voľbách v Sasku‑Anhaltsku získať absolútnu väčšinu a po prvý raz zostaviť krajinskú vládu. Spolkové krajiny majú v nemeckom federálnom systéme rozsiahle právomoci, vrátane dohľadu nad políciou a spravodajskými službami.
Pistoriusa denník Bild požiadal o reakciu na to, či by krajinská vláda AfD mala dôsledky pre armádne základne. Minister odpovedal, že „veľmi pozorne skúmajú, komu možno sprístupniť utajované informácie“, keďže ide o bezpečnosť štátu. Dodal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrovi z AfD.
„Stačí si vypočuť verejné vyhlásenia mnohých predstaviteľov AfD. Ich blízkosť k Putinovi nemožno prehliadnuť,“ povedal. Strana je pravidelne kritizovaná pre väzby na Moskvu.
V septembri sa bude hlasovať aj v Meklenbursku‑Predpomoransku, kde AfD taktiež vedie v prieskumoch, no absolútnu väčšinu pravdepodobne nezíska.
Od druhého miesta v minuloročných parlamentných voľbách AfD v celoštátnych prieskumoch stabilne rastie, zatiaľ čo CDU/CSU kancelára Friedricha Merza klesá. Podľa prieskumu zverejneného v nedeľu má AfD náskok ôsmich bodov: 29 percent oproti 21 percentám pre CDU/CSU.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu uviedol, že spolková vláda zvažuje obmedziť poskytovanie citlivých informácií ministrom v krajinských vládach, ak by ich vytvorila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Prieskumy naznačujú, že AfD by mohla v septembrových voľbách v Sasku‑Anhaltsku získať absolútnu väčšinu a po prvý raz zostaviť krajinskú vládu. Spolkové krajiny majú v nemeckom federálnom systéme rozsiahle právomoci, vrátane dohľadu nad políciou a spravodajskými službami.
Príliš blízko k Moskve
Pistoriusa denník Bild požiadal o reakciu na to, či by krajinská vláda AfD mala dôsledky pre armádne základne. Minister odpovedal, že „veľmi pozorne skúmajú, komu možno sprístupniť utajované informácie“, keďže ide o bezpečnosť štátu. Dodal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrovi z AfD.
„Stačí si vypočuť verejné vyhlásenia mnohých predstaviteľov AfD. Ich blízkosť k Putinovi nemožno prehliadnuť,“ povedal. Strana je pravidelne kritizovaná pre väzby na Moskvu.
Alternatíva rastie
V septembri sa bude hlasovať aj v Meklenbursku‑Predpomoransku, kde AfD taktiež vedie v prieskumoch, no absolútnu väčšinu pravdepodobne nezíska.
Od druhého miesta v minuloročných parlamentných voľbách AfD v celoštátnych prieskumoch stabilne rastie, zatiaľ čo CDU/CSU kancelára Friedricha Merza klesá. Podľa prieskumu zverejneného v nedeľu má AfD náskok ôsmich bodov: 29 percent oproti 21 percentám pre CDU/CSU.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica © SITA Všetky práva vyhradené.
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