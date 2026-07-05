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05. júla 2026

Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica


Tagy: AfD Krajná pravica Nemecká vláda Nemecký minister obrany

Boris Pistorius povedal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrom z Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá často čelí kritike pre väzby na Moskvu.



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5.7.2026 (SITA.sk) - Boris Pistorius povedal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrom z Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá často čelí kritike pre väzby na Moskvu.


Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu uviedol, že spolková vláda zvažuje obmedziť poskytovanie citlivých informácií ministrom v krajinských vládach, ak by ich vytvorila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).

Prieskumy naznačujú, že AfD by mohla v septembrových voľbách v Sasku‑Anhaltsku získať absolútnu väčšinu a po prvý raz zostaviť krajinskú vládu. Spolkové krajiny majú v nemeckom federálnom systéme rozsiahle právomoci, vrátane dohľadu nad políciou a spravodajskými službami.

Príliš blízko k Moskve


Pistoriusa denník Bild požiadal o reakciu na to, či by krajinská vláda AfD mala dôsledky pre armádne základne. Minister odpovedal, že „veľmi pozorne skúmajú, komu možno sprístupniť utajované informácie“, keďže ide o bezpečnosť štátu. Dodal, že by sa necítil komfortne pri odovzdávaní tajných materiálov ministrovi z AfD.

„Stačí si vypočuť verejné vyhlásenia mnohých predstaviteľov AfD. Ich blízkosť k Putinovi nemožno prehliadnuť,“ povedal. Strana je pravidelne kritizovaná pre väzby na Moskvu.

Alternatíva rastie


V septembri sa bude hlasovať aj v Meklenbursku‑Predpomoransku, kde AfD taktiež vedie v prieskumoch, no absolútnu väčšinu pravdepodobne nezíska.

Od druhého miesta v minuloročných parlamentných voľbách AfD v celoštátnych prieskumoch stabilne rastie, zatiaľ čo CDU/CSU kancelára Friedricha Merza klesá. Podľa prieskumu zverejneného v nedeľu má AfD náskok ôsmich bodov: 29 percent oproti 21 percentám pre CDU/CSU.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AfD Krajná pravica Nemecká vláda Nemecký minister obrany
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