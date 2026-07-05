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05. júla 2026
Príde aspoň na pohreb? Pri rakve Alího Chameneího sa ukázali jeho traja synovia, Modžtaba opäť chýbal
Tagy: iránsky režim štátny pohreb
Ich prítomnosť zvýraznila absenciu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu ešte neobjavil na verejnosti. Tisíce ľudí v nedeľu už druhý deň zaplnili ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Ich prítomnosť zvýraznila absenciu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu ešte neobjavil na verejnosti.
Tisíce ľudí v nedeľu už druhý deň zaplnili teheránsky komplex Grand Mosalla, kde sa konajú pohrebné obrady bývalého iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího a štyroch členov jeho rodiny, ktorí boli zabití 28. februára pri izraelských náletoch založených na amerických spravodajských informáciách.
Po lídroch iránskeho režimu vrátane prezidenta Masúda Pezeškjána, predsedu parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa či veliteľa Revolučných gárd Ahmada Vahídího, sa v nedeľu pri Chameneího rakve objavili aj jeho traja synovia, ktorí sa zvyčajne na verejnosti neukazujú. Chýbal však ich brat Modžtaba Chameneí, ktorý sa po otcovej smrti stal jeho nástupcom.
Ich prítomnosť tak ešte zvýraznila absenciu Modžtabu, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu stále neobjavil na verejnosti. Podľa úradov bol zranený pri februárových náletoch, ale rozsah jeho zranení nie je známy. Doteraz komunikoval len prostredníctvom písomných vyhlásení.
Zvýšená pozornosť sa zameria na zvyšné dni pohrebných ceremónií, najmä na samotný štvrtkový pohreb, v očakávaní, či sa nový ajatolláh konečne objaví na verejnosti.
Niekoľkodňové smútočné obrady sú pre režim príležitosťou, aby prezentoval svoju odolnosť po piatich týždňoch vojny s Izraelom a USA, ktorú teokratický systém fungujúci od roku 1979 prežil napriek strate kľúčových osobností. Kálíbáf na platforme X vyzdvihol, ako „hrdý a neporaziteľný národ islamského Iránu jednomyseľne“ vzdal poctu svojmu „mučeníkovi“.
Zdroj: SITA.sk - Príde aspoň na pohreb? Pri rakve Alího Chameneího sa ukázali jeho traja synovia, Modžtaba opäť chýbal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce ľudí v nedeľu už druhý deň zaplnili teheránsky komplex Grand Mosalla, kde sa konajú pohrebné obrady bývalého iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího a štyroch členov jeho rodiny, ktorí boli zabití 28. februára pri izraelských náletoch založených na amerických spravodajských informáciách.
Po lídroch iránskeho režimu vrátane prezidenta Masúda Pezeškjána, predsedu parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa či veliteľa Revolučných gárd Ahmada Vahídího, sa v nedeľu pri Chameneího rakve objavili aj jeho traja synovia, ktorí sa zvyčajne na verejnosti neukazujú. Chýbal však ich brat Modžtaba Chameneí, ktorý sa po otcovej smrti stal jeho nástupcom.
Ich prítomnosť tak ešte zvýraznila absenciu Modžtabu, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu stále neobjavil na verejnosti. Podľa úradov bol zranený pri februárových náletoch, ale rozsah jeho zranení nie je známy. Doteraz komunikoval len prostredníctvom písomných vyhlásení.
Zvýšená pozornosť sa zameria na zvyšné dni pohrebných ceremónií, najmä na samotný štvrtkový pohreb, v očakávaní, či sa nový ajatolláh konečne objaví na verejnosti.
Niekoľkodňové smútočné obrady sú pre režim príležitosťou, aby prezentoval svoju odolnosť po piatich týždňoch vojny s Izraelom a USA, ktorú teokratický systém fungujúci od roku 1979 prežil napriek strate kľúčových osobností. Kálíbáf na platforme X vyzdvihol, ako „hrdý a neporaziteľný národ islamského Iránu jednomyseľne“ vzdal poctu svojmu „mučeníkovi“.
Zdroj: SITA.sk - Príde aspoň na pohreb? Pri rakve Alího Chameneího sa ukázali jeho traja synovia, Modžtaba opäť chýbal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: iránsky režim štátny pohreb
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