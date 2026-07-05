Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. júla 2026

Príde aspoň na pohreb? Pri rakve Alího Chameneího sa ukázali jeho traja synovia, Modžtaba opäť chýbal


Tagy: iránsky režim štátny pohreb

Ich prítomnosť zvýraznila absenciu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu ešte neobjavil na verejnosti. Tisíce ľudí v nedeľu už druhý deň zaplnili ...



Zdieľať
iran_khamenei_funeral_19_13 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Ich prítomnosť zvýraznila absenciu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu ešte neobjavil na verejnosti.


Tisíce ľudí v nedeľu už druhý deň zaplnili teheránsky komplex Grand Mosalla, kde sa konajú pohrebné obrady bývalého iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího a štyroch členov jeho rodiny, ktorí boli zabití 28. februára pri izraelských náletoch založených na amerických spravodajských informáciách.

Po lídroch iránskeho režimu vrátane prezidenta Masúda Pezeškjána, predsedu parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa či veliteľa Revolučných gárd Ahmada Vahídího, sa v nedeľu pri Chameneího rakve objavili aj jeho traja synovia, ktorí sa zvyčajne na verejnosti neukazujú. Chýbal však ich brat Modžtaba Chameneí, ktorý sa po otcovej smrti stal jeho nástupcom.

Ich prítomnosť tak ešte zvýraznila absenciu Modžtabu, ktorý sa od vymenovania za nového najvyššieho duchovného vodcu stále neobjavil na verejnosti. Podľa úradov bol zranený pri februárových náletoch, ale rozsah jeho zranení nie je známy. Doteraz komunikoval len prostredníctvom písomných vyhlásení.

Zvýšená pozornosť sa zameria na zvyšné dni pohrebných ceremónií, najmä na samotný štvrtkový pohreb, v očakávaní, či sa nový ajatolláh konečne objaví na verejnosti.

Niekoľkodňové smútočné obrady sú pre režim príležitosťou, aby prezentoval svoju odolnosť po piatich týždňoch vojny s Izraelom a USA, ktorú teokratický systém fungujúci od roku 1979 prežil napriek strate kľúčových osobností. Kálíbáf na platforme X vyzdvihol, ako „hrdý a neporaziteľný národ islamského Iránu jednomyseľne“ vzdal poctu svojmu „mučeníkovi“.


Zdroj: SITA.sk - Príde aspoň na pohreb? Pri rakve Alího Chameneího sa ukázali jeho traja synovia, Modžtaba opäť chýbal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim štátny pohreb
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 