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05. júla 2026
Slovenský záchranársky tím sa vrátil zo zemetrasením postihnutej Venezuely
Slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a piatich horských záchranárov spolu so ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín.
Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a piatich horských záchranárov spolu so štyrmi služobnými psami sa dnes vrátil z Venezuely, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na brífingu povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín.
Minister pripomenul, že záchranný modul „Musar“ bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. „Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, aj napriek tomu som presvedčený o tom, že táto misia mala svoj zmysel,“ skonštatoval minister s tým, že záchranári ukázali pripravenosť a schopnosť nasadenia.
Šutaj Eštok tiež pripomenul, že letka Ministerstva vnútra SR na miesto zásahu okrem našich záchranárov prepravila aj český tím.
Ministerstvo vnútra SR doplnilo, že slovenský modul Musar mal základňu na štadióne v pobrežnom meste La Guaira, vzdialenom približne 30 kilometrov od hlavného mesta Venezuely Caracas. Vybavený bol materiálom s celkovou hmotnosťou približne dve tony.
Išlo najmä o vyhľadávacie prístroje, ochranné prostriedky, náradie, zdravotnícky materiál, stany, hygienické vybavenie a ďalšie položky potrebné na činnosť modulu. Tím bol každý deň nasadzovaný do pridelených sektorov, kde pomocou špecializovanej techniky, služobných psov a podľa medzinárodných štandardov vyhľadával osoby zavalené pod troskami.
Záchranári podľa rezortu vnútra pracovali v mimoriadne náročných podmienkach, čelili technicky náročnému terénu, vysokej fyzickej aj psychickej záťaži, obmedzeným možnostiam podpory v zasiahnutej krajine, ako aj bezpečnostným rizikám.
„Vzhľadom na rozsah katastrofy bola úspešnosť všetkých tímov pri záchrane živých osôb extrémne nízka. Vo Venezuele však nešlo len o hľadanie tých, ktorí mohli prežiť. Rovnako dôležité bolo priniesť odpovede rodinám nezvestných a pomôcť miestnym zložkám zvládnuť následky katastrofy," dodalo ministerstvo vnútra.
Zemetrasenie zasiahlo Venezuelu ešte 24. júna. Jeho silu odhadli na 7,2 až 7,5 stupňa.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský záchranársky tím sa vrátil zo zemetrasením postihnutej Venezuely © SITA Všetky práva vyhradené.
Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a piatich horských záchranárov spolu so štyrmi služobnými psami sa dnes vrátil z Venezuely, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na brífingu povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín.
Minister pripomenul, že záchranný modul „Musar“ bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. „Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, aj napriek tomu som presvedčený o tom, že táto misia mala svoj zmysel,“ skonštatoval minister s tým, že záchranári ukázali pripravenosť a schopnosť nasadenia.
Dostali pridelené sektory
Šutaj Eštok tiež pripomenul, že letka Ministerstva vnútra SR na miesto zásahu okrem našich záchranárov prepravila aj český tím.
Ministerstvo vnútra SR doplnilo, že slovenský modul Musar mal základňu na štadióne v pobrežnom meste La Guaira, vzdialenom približne 30 kilometrov od hlavného mesta Venezuely Caracas. Vybavený bol materiálom s celkovou hmotnosťou približne dve tony.
Išlo najmä o vyhľadávacie prístroje, ochranné prostriedky, náradie, zdravotnícky materiál, stany, hygienické vybavenie a ďalšie položky potrebné na činnosť modulu. Tím bol každý deň nasadzovaný do pridelených sektorov, kde pomocou špecializovanej techniky, služobných psov a podľa medzinárodných štandardov vyhľadával osoby zavalené pod troskami.
Vysoká fyzická a psychická záťaž
Záchranári podľa rezortu vnútra pracovali v mimoriadne náročných podmienkach, čelili technicky náročnému terénu, vysokej fyzickej aj psychickej záťaži, obmedzeným možnostiam podpory v zasiahnutej krajine, ako aj bezpečnostným rizikám.
„Vzhľadom na rozsah katastrofy bola úspešnosť všetkých tímov pri záchrane živých osôb extrémne nízka. Vo Venezuele však nešlo len o hľadanie tých, ktorí mohli prežiť. Rovnako dôležité bolo priniesť odpovede rodinám nezvestných a pomôcť miestnym zložkám zvládnuť následky katastrofy," dodalo ministerstvo vnútra.
Zemetrasenie zasiahlo Venezuelu ešte 24. júna. Jeho silu odhadli na 7,2 až 7,5 stupňa.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský záchranársky tím sa vrátil zo zemetrasením postihnutej Venezuely © SITA Všetky práva vyhradené.
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