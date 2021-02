Nemecký spevák porušil podľa súdu zákaz detskej práce, za vystúpenie svojho syna dostal pokutu

Spevák sa odvolá

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký folkový spevák Angelo Kelly dostal pokutu tritisíc eur za to, že s ním na večernom koncerte vystúpil jeho štvorročný syn. Podľa rozhodnutia, ktoré oznámil bavorský súd v piatok, tým porušil pravidlá o zákaze detskej práce.Umelec sa v roku 2019 zúčastnil na veľkom letnom festivale pod otvoreným nebom. Na pódium pozval svojho najmladšieho syna Williama, ktorý zaspieval pieseň „What a Wonderful World".Wiliam stál na pódiu najmenej tridsať minút, kde „hral, spieval a interpretoval vlastnú pieseň". To sa považuje za prácu, ktorú legislatíva v oblasti ochrany detí a mladistvých zakazuje, konštatoval súd.Tridsaťdeväťročný Kelly tvrdí, že sa proti rozhodnutiu odvolá.„Blaho mojich detí je pre mňa ako otca najdôležitejšia vec... William nikdy nebol a nie je povinný vystupovať s nami na našich koncertoch. Ak sa objavil, bolo to preto, lebo chcel,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.Deti vo veku tri až šesť rokov sa v Nemecku môžu zúčastňovať na hudobných vystúpeniach iba na základe dopredu udelenej výnimky.Pre takého koncerty je vyhradený čas od ôsmej hodiny ráno do piatej popoludní. Wiliam, ktorý má medzičasom päť rokov, sa podľa nemeckých úradov na pódiu zdržal do 20:20.Kellyho právny zástupca Julian Ackermann rozhodnutie súdu ostro kritizoval.„Interpretovať krátke vystúpenie na pódiu v prítomnosti vlastnej matky a súrodencov na koncerte vlastného otca“ ako detskú prácu je z právneho hľadiska chybné a „veľmi vzdialené od skutočnosti“, uviedol Ackermann.